El gran agujero que se ha llevado por delante un aparcamiento para crear la ‘torre polivalente’ del Hospital de A Coruña

Excavación en la obra para construir la ‘torre polivalente’ del ‘Nuevo Chuac’, en A CoruñaEC

La Xunta de Galicia comenzó en el verano de 2024 los trabajos de excavación para la construcción de la ‘torre polivalente’, el centro desde el que, entre otros servicios, se administrará todo el Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac).

Con retraso respecto a los plazos ofrecidos inicialmente, la obra avanza poco y poco, y ya se hace notar, al menos visualmente. Una gran excavación visible desde las plantas superiores del hospital sorprende desde hace tiempo a los pacientes ingresados, que pueden contemplar la gran dimensión que cobra esta actuación promovida por el Gobierno gallego.

Subsuelo

Después de los trabajos de retranqueo de los servicios, llegó el turno de la excavación que se ejecuta en la actualidad. El gran hueco que han abierto los operarios en lo que antiguamente fue el aparcamiento del personal médico responde a la necesidad de crear cuatro plantas bajo tierra del nuevo inmueble.

De manera más concreta, en el subsuelo se ubicarán los niveles del 0 a 2, que serán destinados a diversas instalaciones. También están incluidos el piso tres, que albergará equipos de informática, según recoge el proyecto técnico.

Los accesos se situarán en los niveles del 4 a 6; 7 a 12 centralizarán las instalaciones de gestión y laboratorio; los niveles 13 y 14 acogerán el Hotel de Enfermos, con 14 habitaciones; y el 15 será destinado a las instalaciones de clima.

Control

La ‘torre polivalente’, que supone una inversión de más de 35 millones de euros, constará de un total de 12.300 metros cuadrados de superficie construida, 8.260 metros cuadrados de superficie útil distribuida en 16 pisos.

Este inmueble será el punto desde lo que se administrará todo el complejo, así como el nexo entre las nuevas edificaciones y el hospital actual, a través de una pasarela elevada que lo unirá con el bloque oeste existente.

Asimismo, tendrá dos accesos para garantizar una mejor funcionalidad: una entrada para los usuarios del hotel y personal administrativo, con una zona cubierta que hará de soportal de acceso; y otra para personal sanitario, en cuyo exterior habrá una plaza de uso público y zonas verdes.

La unión temporal de empresas (UTE)formada por FCC Construcción y Construcciones y Obras Taboada Ramos es la que se encarga de realización de los trabajos.

La ‘torre polivalente’, la primera pieza del puzle constructivo que supone el Nuevo Chuac, está previsto que esté operativa en los últimos meses de este 2025. Así lo anunció la conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una visita a las obras a la que también asistió el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante el pasado mes de julio.

Accesos

El complejo hospitalario coruñés cuenta desde mediados de este mes de septiembre de un nuevo acceso provisional que lo conecta con la AC-10, la avenida que enlaza el puerto con Matogrande a través de los túneles de Eirís. Se trata de una carretera pensada para dar salida al tráfico del entorno hospitalario mientras avanzan las obras del Nuevo Chuac y que incluye un carril exclusivo para ambulancias con el fin de priorizar la entrada del transporte sanitario urgente.

En cuanto a los accesos definitivos, el Gobierno gallego trabaja con la previsión de que las obras estén terminadas en 2027, lo que incluye el anillo viario que rodeará el complejo y la remodelación del enlace que conecta el hospital con la avenida de A Pasaxe, en cuya parte baja ya trabajan los operarios.

Sin embargo, el derribo del viaducto de la AC-12, que estaba previsto para agosto, tuvo que aplazarse al coincidir con los trabajos de la demolición del Hospital de Pacientes. “Se entendió que había que minimizar el tiempo que va a estar cortado y por ello se reprogramó y se puso en marcha el acceso desde la AC-10”, según defendió el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menénd