El emotivo adiós de las salas de A Coruña a uno de sus rostros más conocidos

Rubén Rodríguez, expropietario del Jazz

La noche del pasado jueves la hostelería de A Coruña perdió a uno de sus rostros más carismáticos. Rubén, responsable durante años del Jazz Café y camarero de La Escondita, el Dublín o El Siglo, además de portero del Garufa. Precisamente el dueño de la sala, Pepe Doré, quiso compartir una emotiva misiva de despedida a través de sus redes sociales.

"Nos conocimos prácticamente de niños, jugando en el Ural. Ya poseía el porte que le acompañó toda su vida, "bien plantao", un central de toda la vida, sereno, contundente y caballeroso, todo esto siendo todavía un mozalbete, status que no le abandonó nunca, a su lado automáticamente te empequeñecías, había algo en él grande que sí no lo veías lo intuías, una grandeza que le proporcionaba autoridad, pero era una autoridad amable, diría casi condescendiente. Entre la adolescencia y la “juventud prepotente” nos perdimos de vista, no coincidieron ni los lugares ni las circunstancias, lo normal en esa etapa de expansión vital. El reencuentro se produjo en el mítico O Patacón, sitio obligado de parada en la vida noctámbula coruñesa, para todo aquel que era artista o lo pretendía y para todos los que perseguían relacionarse con ellos. Allí me reencontré con Rubén; él y Marcos (otro reencuentro después de haber pasado ambos por el Instituto del Agra del Orzán, lo que dio origen a Los Doré, esta es otra historia pendiente de contar) a las "órdenes" de Vari y Jose, "Los jefes", nos servían carajillos, garimbas y cubatas (todavía no se había desatado la fiebre del gin tonic), en mi cronología eran los mediados/finales de los 80´s con prolongación a los principios de los 90´s, en O Patacón se cocinaba prácticamente toda la actividad cultural coruñesa, sobre todo la que presumía de llevar la vitola de contracultura, en un estado de “prevaricación” constante se entremezclaban sus tótems o gurús: Manquiña, Solange, X. Villaverde, Suso Medal, Luisa Veira, J.Cabanas, Xulio Correa, Xavier Correa “Tono”, X.Lobato, X.M. Pereiro, Suso Iglesias, Felipe Peña, Danielle, J.L.Dalda “Cali”, Christianne Müller “Mips”, Suso Rojo, Suso Montero, Piti Mayans, Fito Ares, Nani García, Antonio Ferreiro, X. Piñón, Marina, Elvira Pérez, Primitivo Carvajo, Rafael Bárez, Toya, Nikopol, Antonio Simón, Gustavo y Miguel Pernas, Ánxela García, Chelín, Beba, Chato, Andrés Carballeira “Bibi”, Antonio Simón, Chari Dalda…sólo por citar los primeros que me vienen a la cabeza y con los que tuve o tengo más relación, la lista se agrandaría muchísimo si le doy un minuto más a rebuscar en el desván de la memoria, y no digo cuanto si a esos “próceres” les sumásemos toda la “Infantería de Marina Cultural” -entre la que me encontraba- que pululaba por aquella maravillosa ex-carnicería convertida en Templo Cultural. No es de extrañar que Rubén, mamando de primera mano toda aquella caterva informativa, derivase de futbolista prometedor, a fervoroso melómano e intelectual encubierto, y que ese conocimiento del Artisteo Noroestino le permitiese crear posteriormente otro templo de la “Pos-Bohemia Coruñesa”, el Jazz Café, oteando y presidiendo éste desde esa atalaya, mano a mano y ojo a ojo con “Pepucho”, o Campo Da Leña. Antes se curtió por Ibiza en sus Discos, Clubs y Playas, en veranos sucesivos calientes y calentorros, veranos que cundían en el pecunio y la vida sentimental, durante mucho tiempo soñó con revivir esa prolífica etapa, una Ibiza soñada, congelada en una época irrepetible, pero que nunca dejaba de rondar su cabeza. En esas dudas le abordé, para el proyecto del nuevo Garufa que terminó por llamarse Garufa Club, aceptó no totalmente convencido, él se veía, como lo que era, Barman profesional con don de gentes intercambiando conversación con el cliente, la conversación podía ser trivial o de “altos vuelos”, estaba preparado para ello, era su hábitat natural, ya estábamos en plena época del “amanerado” Gin-Tonic, escuela de la que se había empapado en la soleada Ibiza y que por supuesto dominaba a la perfección, eso era lo que le motivaba, pero yo le seguía viendo como aquel Defensa Central, sereno, contundente, y de porte caballeroso, sonrisa amplia mostrando su dentadura reluciente, esa que incita a la paz y a la tranquilidad, en definitiva lo veía como el portero ideal, simplemente porque en una Sala de Conciertos no existe la figura de un Defensa Central, aceptó, para mi fue una gran alegría, se estaba produciendo el tercer reencuentro, que para una vida son muchos. Así estuvimos casi 3 años, trabajando juntos, él amoldándose a la portería y yo “destrozando” gin tonics a pie de barra. El mundo al revés. Un día me dijo, Pepe me voy, me han ofrecido trabajo en un camping allá por Monforte, es un trabajo sólo de verano y voy a probar como me va, yo le dije, no sin pena, ok Rubén lo entiendo un trabajo de verano te aproxima más a tu añorada Ibiza, esa “Vuelta a Ítaca” que jamás ha dejado de rondar tu cabeza. Ahora no habrá cuarto reencuentro (ya tres me habían parecido muchos). En memoria de Rubén.

Por su parte, Tomi Legido, programador de Mardi Gras, indicó: "Se algo sabemos toda a xente que coñecimos a Rubén é que non merecía marchar tan cedo. Aperta e un sorriso como o que nos adicaba cando no atopaba. O tiña como un amigo, un irmán, unha boa persona. Impacta saber que pasas de estar a non estar en cuestión de segundos. Hai bágoas na súa cidade, boa viaxe, artista. E grazas pola túa xenerosidade comigo e con tanta xente.