Detenido por apuñalar a su compañero de piso en A Coruña

Coche patrulla de la Policía NacionalEC

La Policía Nacional ha detenido a un individuo como sospechoso de apuñalar a su compañero de piso. El suceso tuvo lugar en el número 137 de la ronda de Outeiro, en el tramo de acera que se ha convertido en un punto negro por los problemas de inseguridad que genera.

Fuentes policiales consultadas explican que la víctima fue apuñalada en el brazo a primera hora de la mañana, pero que la herida no reviste gravedad. "Le pinchó", matizan. Sin embargo, el individuo al salir a la calle alarmó a los transeúntes, puesto que estaba completamente manchado de sangre.

Eran las ocho de la mañana pasadas cuando tuvo lugar el incidente. Al lugar acudió la Policía Nacional, que detuvo al sujeto por un delito de lesiones.

Hay que recordar que esta zona es una de las más problemáticas de la ciudad. A veces los problemas se producen en el número 137 de la ronda de Outeiro pero la mayor parte de las veces ocurren en la misma calle, donde se reúnen individuos de los alrededores.