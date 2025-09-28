De Julio César a la segunda vuelta al mundo: un viaje a las entrañas de “la rica historia del puerto”

El guía turístico Suso Martínez, ayer, en la última visita del año al puerto de A Coruña |Javier Alborés

“No se puede entender la ciudad sin el puerto. Aquí, primero hubo puerto y después, ciudad”. Con esta frase dio comienzo su discurso ayer Suso Martínez en la última de las visitas guiadas al puerto de A Coruña de este 2025. En total, son cuatro años los que la Autoridad Portuaria lleva ofreciendo visitas a los muelles con el objetivo de abrir los terrenos portuarios a la ciudadanía coruñesa. Durante algo más de hora y media, Martínez es el encargado de hacer viajar a las más de treinta personas que en cada turno de visitas se citan en el mural de la plaza de Ourense a las entrañas de los terrenos marítimos coruñeses. La llegada de Julio César en el 61 antes de Cristo –antes de ser cónsul– y la partida de la segunda circunnavegación a la Tierra son algunos de los acontecimientos más famosos que hablan de “la rica historia del puerto”.

Al inicio de la visita, Suso Martínez muestra a los visitantes el mural situado en la plaza de Ourense, justo al lado del edificio de la Delegación del Gobierno. Pintado en 1985, ofrece un mapa de la bahía coruñesa en el que se muestran los cinco muelles del puerto interior herculino. La ruta guiada se desarrollará por dos de ellos (Batería y Calvo Sotelo), además de un breve recorrido por los jardines de Méndez Núñez.

Elementos emblemáticos

Precisamente en el de Calvo Sotelo es donde continúa la visita. La grúa número seis, que hoy hace de rotonda a la entrada del muelle, es lo primero que llama la atención a los visitantes. Construida en 1907 por la empresa catalana La Maquinista Terrestre y Marítima, fue en aquel momento uno de los primeros aparatos eléctricos que se utilizaron en los muelles de A Coruña. También la lonja del Gran Sol, obra de los arquitectos Eduardo García de Dios y Félix Calderón Gaztelu y situada en paralelo con la línea de atraque del muelle de A Palloza.

No obstante, no todas las historias del puerto se cuentan dentro del propio recinto portuario. Los jardines de Méndez Núñez, por ejemplo, también son parte de su legado. Las rosas inglesas de la Rosaleda que rinden homenaje a John Moore o las estatuas de Emilia Pardo Bazán y Linares Rivas son algunos de los aspectos que también ayudan a recordar y mantener viva la historia del puerto y, por supuesto, de la ciudad.