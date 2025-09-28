Mi cuenta

A Coruña

Controlado un incendio en la carretera que une Matogrande con Pocomaco

Abel Peña
28/09/2025 18:11
Incendio en la Avenida García Sabell
Incendio en la Avenida García Sabell

Los bomberos de A Coruña han dado por controlado en la tarde de este domingo un incendio declarado en la avenida de García Sabell, la vía que conecta la zona de Pocomaco con Matogrande, provocado en un talud cubierto de plumacho

El fuego, que afectó a una superficie aproximada de 150 metros cuadrados, levantó una densa humareda visible incluso desde la Tercera Ronda. La Policía Local se vio obligada a cortar de manera preventiva uno de los carriles de la calzada para facilitar las labores de extinción, que no requirieron más de un dotación. 

Se trató de un incendio de escasa entidad pero muy llamativo por el humo que generó. El operativo se centró en rematar los focos activos y asegurar la zona para evitar que se reavivara

El suceso, ocurrido a finales del mes de septiembre y en una jornada seca y calurosa, podría ser considerado, en palabras de los bomberos, como “el último incendio forestal de la temporada” en el término municipal coruñés.

