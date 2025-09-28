Compañerismo profesional y personal: así es el coruñés Tinho en la academia de Operación Triunfo

Tinho, el coruñés que participa en OT 2025Operación Triunfo

Tras dos semanas de concurso, el coruñés Tinho se perfila como uno de los ‘triunfitos’ con más compañerismo, tanto en el plano profesional como personal.

Su recorrido profesional fuera del concurso lo avala, pero él no ha dudado en aprovechar ese conocimiento para enseñar a sus compañeros su destreza en la batería. Las baquetas son amigas suyas desde hace años y ahora ha conseguido que varios le sigan los pasos. Que este año haya una batería dentro de una de las aulas también ayuda, pero las ganas que han puesto concursantes como Olivia han hecho que se convierta en una clase más de la academia.

Sin embargo, su compañerismo también ha hecho que se le vean gestos aplaudidos en redes por los seguidores. La última de estas acciones ha sido con Lucía, la concursante, que se ha visto aislada y baja de energías, ha tenido el apoyo del coruñés además de otros compañeros como Guille y Téyou.

Tras los dos pases de micro de esta semana, donde se mide junto a Guille Toledano con 'La Salvación', de Arde Bogotá, habrá que esperar hasta el lunes para ver qué pasa en la segunda gala de Operación Triunfo y si vuelve a cruzar la pasarela como la anterior semana.