Amigos de la Ópera tiñó de rosa a Mozart para alcanzar el éxito con su versión de ‘La finta semplice’

Un momento de 'La finta semplice' en el teatro ColónGerman Barreiros

Decía el director artístico de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, Aquiles Machado, que uno de los objetivos que se marcaban era “llamar la atención de nuevas generaciones”. Y con la versión de ‘La finta semplice’ que este fin de semana dispuso la entidad en el teatro Colón, esta intención parecía multiplicarse.

La versión de la obra de Mozart era la segunda ópera de esta temporada, tras el estreno a principios de septiembre de ‘Carmen’ en el Palacio de la Ópera, y supuso una nueva demostración de la capacidad de adaptar la mirada del genio austríaco y hacerla viajar de 1769 a 2025. Esta adaptación de ‘La finta semplice’, bajo la rúbrica de Gianmaria Aliverta, trasladaba la acción de esta obra a un mundo naif con claras referencias al universo de ‘Barbie’, que se dejó ver incluso en el marcado color rosa del vestuario de los protagonistas.

Tras el éxito de la primera representación del viernes en el Colón, este domingo volvía a escena por segunda vez en apenas 72 horas para volver a recibir el aplauso del público herculino.

Debuts

Pero además de la nueva producción, las dos representaciones de ‘La finta semplice’ también supusieron el debut en nuestro país de numerosos artistas que formaban parte del elenco. Es el caso de Christian Pursell, Anthony Webb, Marina Zyatkova, Angela Schisano, Caio Duran o Diana Alexe, que en una entrevista previa a El Ideal Gallego aseguraba sentirse “muy ilusionada” con su estreno en un papel en una ópera en España.

También hubo regresos, como el de David Cervera, que actuó en tierras herculinas por segunda vez en su carrera, en esta ocasión interpretando el rol de Simone.

La obra y próxima ópera

‘La finta semplice’ es una ópera bufa compuesta por Mozart durante su niñez, cuando apenas tenía 12 años. En esta ocasión, la renovada puesta en escena ha permitido a Aliverta dar una vuelta al patriarcado a través de la escena.

Así, el gris y el negro habitual de esta obra dio paso este pasado fin de semana al mentado color rosa, al tiempo que las actitudes patriarcales cedían el testigo al mayor protagonismo de las mujeres.

Para la tercera y última ópera de la Temporada Lírica este 2025 habrá que esperar hasta el mes de diciembre. Concretamente al día 5, cuando se lleve a las tablas del teatro Colón ‘Pelleas et Melisande’, una de las creaciones de Debussy. Se trata, además, de una de las óperas que más ilusión le hace representar al director artístico, Aquiles Machado. “Es una ópera nueva y es una joya”, aseguraba en una entrevista en agosto.