A Coruña se rinde por segundo día consecutivo a los versos de Quevedo

Quevedo, ayer, en la segunda de sus citas en el ColiseumPatricia G. Fraga

Un total de 32 poemas son los que le hicieron falta a Quevedo para que A Coruña se rindiese a sus versos una noche más. Y no, no se trata de Francisco, ni siquiera de un literato. Se trata de Pedro Domínguez Quevedo, un artista canario de apenas 23 años que está viviendo su propio siglo de oro. Y es que ha sabido dar con la tecla exacta para cumplir con las demandas de una generación que, en contraposición de lo que muchos pueden pensar, no les hace falta una buena voz y unos buenos acordes para disfrutar de un espectáculo sin precedentes. Prueba de ello fueron sus dos conciertos consecutivos en el Coliseum en su gira ‘Buenas Noches Tour’. De hecho, tanta fue la expectación que el multiusos decidió transformar su escenario en uno 360 grados, para que se pudiesen ocupar todas las localidades del recinto coruñés. Ningún artista había provocado dicha transformación desde que Frank Sinatra aterrizó en la ciudad, allá por el año 1992.

En estos más de treinta años, A Coruña ha incrementado si cabe su oferta musical en el Coliseum hasta el punto de congregar a algunos de los máximos exponentes a nivel internacional de los géneros más famosos del panorama. El último en cantar, Joaquín Sabina, quien consiguió emocionar a los miles de asistentes al recinto con su voz ronca y sus letras melancólicas en un doblete con aires de despedida. No obstante, fue otro doblete el que consiguió batir las cifras de público de un concierto cubierto en Galicia este año: el de Quevedo, con más de 21.000 espectadores entre los eventos de ayer y del viernes.

El fenómeno

Resulta difícil explicar a los que se hacen llamar amantes de la música cómo un espectáculo de dos horas en el que la voz o los bailes no son precisamente los protagonistas es capaz de congregar a tanta gente que, lejos de disfrutar de sus melodías desde los asientos, viven cada uno de sus acordes. La explicación se entiende en el momento en el que Quevedo salta al escenario. Apenas los primeros versos de ‘Kassandra’ son suficientes para entender por qué un cantante puede hacer disfrutar de su música y hacer de sus canciones un auténtico fenómeno entre la famosa ‘Generación Z’.

Precisamente por ello decidió reservar una doble cita en A Coruña como parte de su gira ‘Buenas Noches Tour’. Ayer por la noche, más de 10.000 personas volvieron a corear sus canciones como si de las últimas se tratasen. Y eso que su carrera solo acaba de empezar.

Encima del escenario, todo un señor. Con la seguridad de un veterano. Traje negro, gafas de sol y colgante al cuello. En el recinto, una juventud enloquecida con su ídolo. Como es habitual en sus conciertos, infinidad de camisetas de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de Las Palmas de Gran Canaria, de donde es originario Quevedo.

Desde que subió al escenario, cumplió las súplicas de su público. Y, tras dos horas de concierto, dio las ‘Buenas noches’ a A Coruña antes de pedir que se ‘quedase’ cantando el tema que le cambió la vida.