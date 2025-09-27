Policías, sobre pulseras de Viogen: “Saltan incidencias todos los días”

Vista de la sala del 091, donde se reciben las llamadas de alertaPedro Puig

La memoria de la Fiscalía ha puesto de manifiesto un grave fallo en el sistema de pulseras de vigilancia que deben protegerse a las víctimas de violencia de género. El Ministerio de Igualdad está haciendo todo lo posible para tratar de sofocar este fuego mediático, minimizando su importancia, pero surgen testimonios nuevos todos los días. Desde A Coruña, el sindicato Jupol asegura que “aquí solo hay cuarenta cometas, pero surgen incidencias todos los días”.

‘Cometa’ es el término que utilizan para referirse a las llamadas que alertan de una posible incidencia, dado que es el nombre del sistema. Cada ‘llamada cometa’, por tanto, puede ser una urgencia, que indica que uno de los sospechosos se ha acercado demasiado a la víctima. En la práctica, hay muchas falsas alarmas.

Cuando un sistema da tantos fallos, lógicamente, se ocupan efectivos para averiguar la situación de esa señal que desaparece y puede pasar que cuando haya una real no se pueda atender lo suficientemente rápido por estar ocupados en atender falsos avisos. Aseguran que la situación ha cambiado a peor desde hace una año, que fue cuando se cambió la concesionaria del contrato.

Una proporción de 80 a uno

Pero no solo se trata del problema de la tecnología defectuosa, sino también de la escasez de recursos humanos. La protección a las víctimas de violencia de género corre a cargo de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer) que en A Coruña padece una escasez crónica de efectivos, según Jupol, que presenta un cuadro desolador: “Atienden a 80 víctimas por policía”, explican.

En total, son seis efectivos que, de momento, no tienen jefe, así que también tienen que hacerse cargo del trabajo que correspondería al mando. “Están entrando todos los días treinta o cuarenta correos de fallos que tienen que atender también”, señalan fuentes del sindicato. Otras fuentes policiales consultadas confirman que el sistema es muy defectuoso, pese a las matizaciones hechas desde el Ministerio de Igualdad.

Las constantes llamadas se cobran su precio: “Los fallos hacen que las mujeres sufran ansiedad porque no les para de pitar el sistema de aviso. Al final muchas veces lo apagan”.