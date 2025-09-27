Mi cuenta

A Coruña

Nuevo corte de tráfico en la avenida de A Sardiñeira

El Ayuntamiento de A Coruña informa de las afecciones de tráfico de los próximos días

Noela Rey Méndez
27/09/2025 18:58
Obras en A Sardiñeira  Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que durante la semana que se inicia este 29 de septiembre procederá a abrir al tráfico una parte de la avenida de A Sardiñeira afectada por las obras de la intermodal. Sin embargo, la zona no se librará de las incidencias. 

Cruce de la ronda de Outeiro y la avenida de A Sardiñeira @ Quintana (2)

La avenida de A Sardiñeira reabre al tráfico

Así, desde el Gobierno local informan que desde este lunes, a las 08.30 horas, y hasta el 24 de octubre, a las 18.00, se cortará al tráfico la vía, entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira, para la reurbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal. 

Además, la avenida de Arteixo tendrá un carril cerrado al tráfico, a la altura del número 91, desde el lunes 29 y hasta el miércoles, 1 de octubre. La incidencia estará provocada por la necesidad de crear un acceso a la arqueta de la red eléctrica entre las 09.30 y las 18.00 horas.

 Por esta misma razón, y en el mismo horario y fechas, estará cerrado al tráfico un carril de la avenida del Ferrocarril, a la altura del número 74.

En Juan Flórez habrá un corte de tráfico el lunes y martes, de 09.00 a 18.00 horas, para la descarga de un andamio. 

El túnel de María Pita estará cerrado en la madrugada del lunes, 29 de septiembre, al martes, 30. Será de 23.00 a 07.00 horas para realizar labores de mantenimiento.

