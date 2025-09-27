A Coruña se queda con las ‘Buenas Noches’ de Quevedo

Quevedo, en el ColiseumGerman Barreiros

Cuando un artista importante decide incluir A Coruña en el repertorio de ciudades que forman parte de su gira la ciudad lo sabe. Y el Coliseum también. Y es que el gran multiusos herculino se volvió a vestir de gala para acoger el concierto en recinto cubierto que reunirá más público este año en Galicia. Así, el interior cambió su disposición habitual para transformarse en un espacio con un escenario 360 grados para que el público pudiera situarse alrededor y, gracias a habilitar zonas como el anfiteatro o la mitad del tendido bajo (habitualmente cerradas), ocupar todas las localidades disponibles. Algo que no se veía desde el concierto de Frank Sinatra en 1992. Esta vez, el protagonista no era estadounidense, aunque su corta pero exitosa carrera ya le sitúa en lo más alto del ‘Hall of Fame’ del momento.

Prueba de ello fue la asistencia de este viernes en el Coliseum. En total, más de 11.000 personas se quedaron con las ‘Buenas Noches’ de Quevedo en una fiesta musical para el recuerdo en el recinto herculino. Aunque para las decenas de personas que decidieron acampar en las inmediaciones del Coliseum las noches anteriores para hacerse con el mejor sitio dentro del edificio, el recuerdo seguro que comenzó unas horas antes.

El concierto

Apenas unos minutos después de las 22.00 horas, el artista con más de 500 millones de reproducciones en Spotify entonó las primeras notas de ‘Kassandra’, su clásica apertura en la gira ‘Buenas Noches Tour’, que ayer aterrizó en A Coruña. El día se avecinaba ‘Duro’ para Quevedo. Tanto fue así que no habían pasado ni tres canciones cuando el cantante se preguntó ante el público coruñés “¿Qué fue lo que yo hice mal?”, en su tema ‘Chapiadora.com’. Eso fue solo el principio.

Y es que, tras poco más de diez minutos de actuación, los decibelios subieron y el canario se dio cuenta que ni en ‘14 febreros’ iba a ver tanto amor por la música en un auditorio como el que se congregó ayer en A Coruña. ‘Los días contados’, ‘Amaneció’, ‘Por atrás’ y ‘Halo’ fueron los siguientes temas de su álbum ‘Buenas Noches’, antes de una pausa en la que todo el Coliseum coreó su nombre. Tocaba volver a 2021 y recordar “las noches más frías que el propio hielo” en su ‘Piel de cordero’.

Precisamente de 2021 es la canción con la que abrió el segundo acto: ‘Ahora y siempre’. Antes de cantar los temas de su primer álbum ‘Donde quiero estar’, cuando precisamente en esa gira aterrizó en la urbe herculina por primera vez, allá por octubre de 2023. De hecho, sobre los asistentes a ese concierto de la gira también se quiso artista, antes de sentenciar un “¡vamos a pasarlo bien A Coruña!”. Seguidamente, los más fanáticos no necesitaron ni dos notas para darse cuenta de que estaban ‘Sin señal’, aunque no precisamente en la ‘Playa del inglés’. Un poco más al norte. En ‘Wanda’, los más de 11.000 asistentes entonaron el estribillo antes de que la propia música sonase, lo que provocó la admiración del propio Quevedo. ‘Vistas al mar’ y ‘Punto G’ fueron los siguientes.

El juego de luces durante todo el concierto poco pudo iluminar a los asistentes. Aunque eso sí, cuando la luz recorría las gradas, el amarillo era el color predominante en el Coliseum. Parte de culpa la tiene la gran cantidad de camisetas de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de la ciudad donde se crió Pedro Domínguez Quevedo y que luce con orgullo en varios de sus videoclips y conciertos más famosos.

Tras varios temas con colaboraciones, como ‘Tú y yo’, con Beéle, Quevedo inició el último acto de la noche, volviendo a cantar algunos de los temas de ‘Buenas Noches’. ‘Qué asco de todo y ‘Noemú’ fueron los primeros. Faltaba poco para terminar. El público lo sabía.

Quevedo dejó que sonaran las primeras notas, y no hizo falta que acercase el micro a su boca para que el ‘Still Luvin’ del canario y Delaossa retumbara en el multiusos herculino. A partir de ahí, un Coliseum fuera de sí coreó los siguientes temas, “todos palos”, según decía alguien del público. Y, como si de la última onza de chocolate se tratase, disfrutaron cada uno de los segundos de ‘Gran Vía’, ‘Tu chat’, o ‘Columbia.

Cuando llegó el momento, A Coruña empezó a hiperventilar con ‘Mr. Moondial’, antes de Quevedo se dirigiese a la ciudad y, como si de una súplica se tratase, entonó el gran “Quédate” en una oda a la música en un recinto más que acostumbrado a este tipo de espectáculos.