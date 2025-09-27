Obras en la rotonda de la Torre de Hércules Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado durante esta semana las obras de adecuación previstas en el entorno de la rotonda de la Torre. Una de las principales intervenciones que se ejecutará alrededor de la glorieta es la renovación del firme de la calzada, erosionado por el paso del tiempo y la exposición a las inclemencias meteorológicas. Esto aparejará, además, la eliminación de los antiguos carriles del tranvía, en desuso actualmente.

Igual que en otros tramos del paseo, los raíles se fueron enterrando o retirando para evitar riesgos de seguridad vial. La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, indicó que, ya tras la renovación del pavimento, se acometerán las tareas de señalización horizontal y pintado.

Además, Díaz avanzó que también se habilitarán nuevos espacios de estacionamiento en batería en uno de los laterales de la rotonda, aprovechando la superficie por donde hasta ahora estaban los raíles del tranvía. Se ganarán aproximadamente 30 plazas.

Para conseguirlo, se está trabajando en la demolición de un pequeño islote peatonal que servía de plataforma en los años de uso del tranvía. Los trabajos de picadillo en este islote ya están en marcha. “La creación de esta nueva bolsa de estacionamiento ayudará a aliviar situaciones como las que se viven muchos fines de semana en el entorno de la Ciudad Deportiva, por el continuo desplazamiento y estacionamiento de vehículos a causa de las jornadas de fútbol”, razonó Díaz, que recordó, en todo caso, que la apuesta del Gobierno local en materia de movilidad es fomentar el uso del transporte público compartido: “Estamos valorando aportaciones ciudadanas de cara a la configuración de los pliegos que regirán el futuro contrato del servicio de transporte urbano, y cuestiones como los desplazamientos a la Ciudad Deportiva de la Torre están sobre nuestra mesa porque somos conscientes de que hace días y picos de más afluencia”, dijo Díaz.