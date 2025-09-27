Mi cuenta

A Coruña

La Carrera de la Mujer obliga a cortar el Paseo Marítimo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/09/2025 19:15
Carrera de la Mujer en A Coruña

La celebración este domingo, 28 de septiembre, de la Carrera de la Mujer obligará a cortar al tráfico un tramo del Paseo Marítimo de A Coruña

De ello informó el Ayuntamiento de A Coruña, que también señaló que el corte se iniciará a las 06.00 horas entre la glorieta de las Esclavas y la plaza de Portugal. 

Entre las 08.45 y las 10.00 se cortará el Paseo entre Paseo de Ronda y la glorieta de las Esclavas, mientras que la previsión es que la prueba termine sobre las 13.00 horas. 

Galería

Carrera de la Mujer 2024 en A Coruña

Carrera del Día de la Mujer en A Coruña @Patricia G. Fraga (116)Ver más imágenes

La marcha se realizará desde la plaza del Pabellón de Deportes de Riazor hacia la Torre de Hércules, en recorrido de ida y vuelta, pasando por la avenida de Buenos Aires, Pedro Barrié de la Maza, Paseo Marítimo y glorieta de la Torre de Hércules, y regreso al punto de partida. Se utilizarán ambos sentidos de la circulación y la carrera seguirá el sentido habitual del tráfico de vehículos.

