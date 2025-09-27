Carrera de la Mujer en A Coruña

La celebración este domingo, 28 de septiembre, de la Carrera de la Mujer obligará a cortar al tráfico un tramo del Paseo Marítimo de A Coruña.

De ello informó el Ayuntamiento de A Coruña, que también señaló que el corte se iniciará a las 06.00 horas entre la glorieta de las Esclavas y la plaza de Portugal.

Entre las 08.45 y las 10.00 se cortará el Paseo entre Paseo de Ronda y la glorieta de las Esclavas, mientras que la previsión es que la prueba termine sobre las 13.00 horas.

La marcha se realizará desde la plaza del Pabellón de Deportes de Riazor hacia la Torre de Hércules, en recorrido de ida y vuelta, pasando por la avenida de Buenos Aires, Pedro Barrié de la Maza, Paseo Marítimo y glorieta de la Torre de Hércules, y regreso al punto de partida. Se utilizarán ambos sentidos de la circulación y la carrera seguirá el sentido habitual del tráfico de vehículos.