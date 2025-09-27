Los vecinos denuncian que el carbón impregna todo | Archivo El IdealSusy Suarez

Los problemas de los vecinos de Os Castros con las descargas de harina y soja se añadían a las que sufrían con el carbón, por lo que pedían en el periódico que salía a la calle tal día como hoy pero en el año 2000. En 1975, era noticia la intención del gobierno local de añadir cinco nuevos aparcamientos subterráneos a los que ya existían en la plaza de Pontevedra y en la de Vigo. En 1950, el alcalde Alfonso Molina informaba de los avances en las plazas de Ourense, con acuerdos importantes con la Junta de Obras del Puerto, y en la de la Marina. En 1925, el protagonista era el general Muslera, que recibía en María Pita la Gran Cruz de Beneficencia por sus numerosas aportaciones a proyectos coruñeses como la cárcel o el Palacio de Justicia.

Hace 25 años | Los vecinos de Os Castros exigen la descarga cerrada de harina y soja

Más vale prevenir que curar. Esto es lo que pensaron los vecinos de Os Castros cuando se decidieron a presentar una serie de alegaciones al proyecto para construir una nueva nave para el manejo del tráfico de harina y soja. Según explicó la presidenta de la asociación vecinal Oza A Gaiteira-Os Castros, Margarita Santiago, “al no tratarse de un proyecto definitivo todavía tenemos posibilidades de poder aclarar algunos aspectos. La reclamación más importante es la de lograr que esta nave disponga de un sistema que permita el transporte de la harina y de la soja mediante un circuito cerrado. En este sentido, Margarita Santiago señaló que en el proyecto de la empresa Terminales Marítimos de Galicia, expuesto al público en las oficinas de la Autoridad Portuaria y en las del Ayuntamiento de A Coruña, no se especificaba cómo iba a ser el manejo y funcionamiento de los sistemas de descarga. “Nosotros consideramos necesario que el transporte de la harina y la soja se realice en un circuito totalmente cerrado, que se iniciaría desde la descarga en la bodega de los barcos, hasta la nave”. Esta es las única forma de garantizar que se resuelvan los problemas de contaminación, consideran.

Hace 50 años | El Ayuntamiento estudia construir cinco aparcamientos subterráneos

La ciudad de La Coruña cuenta en la actualidad con dos aparcamientos subterráneos, el de la plaza de Pontevedra y el de la plaza de Vigo. Ahora, el Ayuntamiento pretende la construcción de cinco aparcamientos subterráneos más, que estarían situados en la plaza de María Pita, los Cantones, plaza de Maestro Mateo, plaza de La Palloza y plaza de San Cristóbal. La empresa que pretende la concesión de estos aparcamientos quiere que se prohíba el estacionamiento de superficie en un radio de cien metros alrededor de cada aparcamiento.

En el periódico también se informaba de una charla con un personaje que llegaría a convertirse en alguien muy popular en la ciudad. En la Sociedad Recreativa e Instructiva de La Gaiteira, el reverendo padre Rafael Taboada Vázquez pronunció una conferencia, que llevaba por título “Mi descubrimiento de América”, en la que narró las impresiones obtenidas durante su viaje por Hispanoamérica acompañando al Deportivo. La conferencia formaba parte de un acto con motivo de la imposición de la insignia de oro a la presidenta de honor, doña Esther Pan Martínez, viuda de González Chas.

Hace 75 años | Avanza el proyecto de la nueva plaza de la Marina

Informó el alcalde a la Permanente de que había asistido días pasados a una reunión celebrada por la Junta de Obras del Puerto y de que se sentía satisfecho con la marcha de los problemas que el Ayuntamiento coruñés tiene con dicho organismo. Fue aceptado en principio el ensanche de la plaza de Orense mediante la modificación de la verja que la separa de la zona portuaria hasta el edificio de Obras Públicas enclavado en aquel lugar. La Junta aprobó el proyecto de la nueva plaza de la Marina, en Puerta Real, cuyo proyecto ha sido enviado ya al Ministerio de Obras Públicas. El trozo comprendido entre la Casa de Correos y el hotel Embajador con la zona del puerto será pavimentado con un firme especial y ganará en anchura unos dos metros aproximadamente. También ha comenzado la iluminación en las zonas del puerto que carecían de ella.

Hace 100 años | El general Muslera recibe un homenaje en María Pita

A las seis de la tarde de ayer y en el amplio salón central del Ayuntamiento, se llevó a cabo la entrega e imposición de la banda de la Gran Cruz de Beneficencia, concedida por Su Majestad el Rey al general Muslera y cuyas insignias fueron adquiridas por suscripción popular. El alcalde, el señor Casás, manifestó en su discurso que nunca homenaje alguno fue tan justo ni tan ganado ya que el señor Muslera no lleva el nombre de hijo adoptivo predilecto solamente por un acuerdo de la Corporación, sino legítimamente, por sus loables hechos y grandes méritos, prodigando a manos llenas sus favores. Agradeció sus gestiones en lo relativo a la Cárcel, Palacio de Justicia, Casa de Correos, Grupos escolares, Observatorio, Bolsa del pescado y otras mejoras más. El homenajeado manifestó su gratitud y afecto a todo el pueblo coruñés.