El Puerto de A Coruña celebra el traslado total de Repsol a Langosteira: “Refuerza el desarrollo del industrial”

Puerto Exterior de Langosteira

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha valorado “muy positivamente” el acuerdo con Repsol para el traslado total de su terminal a Punta Langosteira, ya que “refuerza el desarrollo industrial del área metropolitana”.

“Asimismo, supone un nuevo espaldarazo para el proyecto A Coruña Green Port, dado que le facilitará la gestión de nuevos productos bajos en carbono, contribuyendo al centro de energías renovables de Punta Langosteira”, explica el organismo portuario.

Así es el plan de Repsol para trasladarse a Langosteira: 140 millones de euros y otros 15 años de concesión Más información

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó este pasado viernes el acuerdo entre el organismo estatal y la compañía energética, que ha anunciado una inversión de 140 millones de euros para acometer el traslado definitivo de todos sus tráficos al Puerto Exterior.

La entidad también destaca que con este acuerdo se consolida el desarrollo económico e industrial de A Coruña, Arteixo y toda el área metropolitana, ya que pone de manifiesto la apuesta de Repsol por su complejo industrial de A Grela, con alto valor en la generación de actividad económica y efecto tractor en el empleo y las empresas del entorno.

Este traslado es también un paso importantísimo para el proyecto Coruña Marítima, ya que liberará más de 90.000 metros cuadrados de terreno en el puerto interior,

También indica que el desarrollo del Puerto Exterior ha obtenido importantes hitos en los últimos días. Por una parte, las obras del acceso ferroviario han entrado en su fase definitiva al haber concluido todas las excavaciones de los más de 7 kilómetros de túneles, asegurando su finalización en 2026. Además, se han producido avances en el proyecto de Ignis, se ha confirmado la habilitación del suministro eléctrico para los nuevos proyectos industriales previstos en la dársena y Exolum ha anunciado el inicio de los trámites para su planta de graneles líquidos, en la que invertirá más de 100 millones de euros.