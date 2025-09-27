Mi cuenta

A Coruña

El primer premio de la Lotería Nacional cae en A Coruña

Son 60.000 euros que han repartido en 
la Administración de Lotería O Meigallo

Abel Peña
Abel Peña
27/09/2025 17:21
Administración de Lotería de la calle Barrera, O Meigallo
Administración de Lotería de la calle Barrera, O MeigalloCEDIDA

El primer premio de la Lotería Nacional, con el número 03740, correspondiente al sorteo de este sábado, se ha repartido en cinco puntos de la geografía nacional, incluida A Coruña. Concretamente, en la Administración del número 8 de la calle Barrera, O Meigallo. 

Son 60.000 euros que se vienen a sumar a los que otros premios que han tocado este mes en A Coruña. El sorteo de la Lotería Nacional del seis de septiembre, dejó un premio de al menos 150.000 euros en O Castrillón.  Fue la Administración de Lotería "El Hado", situada en la avenida de la Concordia, 12 ha vendido, por lo menos, un billete del 88589, el número agraciado con el Primer Premio del Sorteo Extraordinario de septiembre.

Pero sin duda, el premio más importante tocó en la calle Barcelona. La administración de Lotería ‘La Diosa Fortuna’ se selló el único boleto acertante de los seis números del sorteo del sábado. En total, 1.181.824,81 euros por las cifras 9, 12, 19, 22, 29 y 40.  

