El 'ejército popular' que acabó con la delincuencia en un barrio de A Coruña

Es el Barrio de las Flores en la actualidad un remanso de paz que contrasta directamente con los estigmas tradicionales o prejuicios asociados a cierto tipo de zonas de la ciudad. En cuestión de dos años ha pasado de ser noticia prácticamente cada semana a considerarse, en palabras de los vecinos, un “entorno libre de problemas”. Detrás de esa situación, en las antípodas de una sensación de inseguridad que denuncian ciertas asociaciones de otros puntos, está precisamente el trabajo de unos vecinos que no es que se tomasen la justicia por su mano, sino que se han montado todo un dispositivo de prevención que funciona de escudo. Los últimos acontecimientos en la Sagrada Familia, con el narco piso de la calle que da nombre al barrio, han provocado que los residentes emulen esa forma de organización.

Ellos, los que la integran, lo denominan patrulla vecinal. Son reacios a dar demasiados datos o detalles sobre su funcionamiento por miedo a que se rompa el statuos quo. Sin embargo, su creación y organización la reivindica la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores. Algunos términos que usa son propios del lenguaje castrense, ya que incluye una cierta jerarquía, así como una división de tareas que se cumplen con disciplina militar. “Somos 24 en activo y medio barrio puede decirse que son reservistas”, indica la presidenta, Caluxa Barrientos. “Tenemos desde vigilantes en las ventanas a la típica señora de mirilla que, como no duerme, vigila, ¡y no veas cómo manejan el whatsapp para avisar!”, añade.

Si bien ni la Policía ni la administración recomiendan o defienden ese modelo de autogestión de la seguridad, en el caso del Barrio de las Flores existe una comunicación constante, ya que los propios vecinos saben hasta dónde pueden llegar. “Estamos en contacto permanente y, aunque saben que estamos ahí, cuando hay algo gordo se lo hacemos llegar”, apunta la responsable de la patrulla respecto a los límites de la ‘organización’.

La Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores fue una de las más activas a la hora de acabar con el problema de okupas y trapicheo en el Club Financiero, además de peinar el barrio frecuentemente en busca de inquilinos irregulares. Ahora mismo se consideran libres de ambas situaciones, y es precisamente esa tranquilidad la que ha despertado la admiración de muchos en la Sagrada Familia. “Cuando hay un problemas nos juntamos y vamos a hablar con los conflictivos, antes de que se queden. Okupas hace tiempo que no tenemos, porque cuando hay un intento ya saltar la alarma y no les dejamos”, advierte Barrientos. “Quien es de barrio sabe lo bravos que somos la gente de determinada época, y a los más pequeños también hay que irles enseñando”, continua.

Eso sí, hay todavía un punto que no permite relajarse. “La calle Camelias es la más conflictiva, aunque muchas veces entre ellos se lo guisan y se lo comen”, finaliza la responsable de un modelo de seguridad que debe ser en constante comunicación con la Policía.