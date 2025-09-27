‘El’ centro comercial de A Coruña sumará a su oferta locales de Amasarte, Pad Thai y La Sazón

Sesión de baile para los más pequeños de la mano de Danza10Patricia G. Fraga

Para muchos sigue siendo ‘El’ centro comercial de la ciudad. Y es que, durante casi cuatro décadas, los coruñeses han presenciado su evolución como gran superficie familiar de referencia. Este sábado, el Centro Comercial Cuatro Caminos sopló las velas de su 38 aniversario. Lo hizo con una variedad de actividades para todos los públicos, música y el anuncio de nuevas aperturas.

En 1987 abría sus puertas, convirtiéndose en la primera gran superficie comercial de Galicia. Ayer, con su 4C Sound Festival, festejó su cumpleaños con experiencias, gastronomía, música, deporte y actividades infantiles. A las 21.00 horas, el broche de oro lo puso el grupo coruñés Lemot.

Dividido en cuatro zonas, el festival contó con cuatro escenarios temáticos. El de moda, el escenario Cash Converters, abrió la jornada a las 11.00 horas con un taller de estilismo impartido por la influencer María Rey. Más tarde, de 17.00 a 20.00 horas, el público pudo participar en una acción de customización de camisetas conmemorativas del aniversario, diseñadas para la ocasión. El escenario Rincón Verde acogió las propuestas gastronómicas. Por la mañana hubo un taller de cocina impartido por Sara Lúa, y por la tarde el chef Nacho Moreira, de La Esquina de Valentina, ofreció una demostración en directo con degustación. La música y el deporte se concentraron en el escenario Mango, que comenzó con un taller de bicy a cargo de Casa Sana. A las 17.00 hora se celebró un torneo de freestyle, seguido de una sesión de DJ a las 20.00 horas con Señora DJ.

El director del centro, Rubén Becerra, aseguró que los 38 años de la gran superficie llegan en un momento de “plena forma”: “Seguimos siendo el centro comercial urbano de referencia para los coruñeses. Estamos en un momento donde se están juntando cuatro generaciones familiares, algo impensable en cualquier otro centro de la ciudad.

En los próximos meses continuaremos trabajando en el Rincón Verde donde esperamos tener varias aperturas antes de final de año, como Pad Thai, Amasarte, La Sazón y un área de recreativos infantiles".