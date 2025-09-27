El capricho dulce que trae cola cada Navidad: los otros roscones de Reyes que triunfan en A Coruña

El roscón que está disponible todo el año: el de Flory, en Francisco Añón, 44German Barreiros

El número 16 de Menéndez Pelayo acogerá hoy la última cola de Glaccé. Atrás quedarán más de sesenta años de un negocio que será recordado en los hogares coruñeses cada Navidad. Pero el cierre de esta confitería, que abrió sus puertas en 1964, no significa que la ciudad pierda sabor en Navidad. El roscón de Reyes es un dulce tradicional que, con el paso de los años, se ha reinventado hasta vivir su faceta más ‘premium’: con coberturas y rellenos de todo tipo.

En el Agra do Orzán (Francisco Añón, 44) se encuentra Flory, otra confitería que, al igual que Glaccé, es lugar de peregrinación para los amantes de la rosca navideña. Con más de cinco décadas de historia, Flory sigue fiel a la receta artesanal. Además, es posible hacerse con este dulce todo el año, por lo que no es necesario esperar hasta diciembre para degustar su roscón, cuyo precio oscila entre los veinte y treinta euros según su tamaño. No obstante, no es posible reservar, por lo que toca hacer cola.

Otro clásico es Berna, en Marcial del Adalid, 19. Lo que destacan sus adeptos es la frescura de sus productos, como sus famosas milhojas, y es que sus roscones no están a la venta hasta el último momento. Decorado con cereza confitada y azúcar, tiene la opción de relleno de nata, crema o trufa.

Otro local que tira de lo artesanal es Pandejuevo (San Andrés, 44). Desde su obrador lo definen como “unha esponxosa e sabrosa masa con toques cítricos, manteiga e ovos. Aromatizado con auga de azahar e decorado con laranxa, améndoa e azucre perlado”. Pese a “non necesitar recheo”, se ofrece la posibilidad de elegir entre tres sabores: chocolate, crema y nata. El precio varía según el tamaño, oscilando desde los nueve hasta los 26,50 euros.

Innovación

Con el paso de los años, pese a tener un recorrido más corto que Flory o Glaccé, el roscón de Habaziro se ha ganado un nombre en la ciudad. Detrás de su bollería y alta pastelería se encuentra Pablo Morales, quien decidió explotar al máximo cómo podría ser el roscón de Reyes, que cada mes de diciembre agota pedidos. Desde la masa clásica de mantequilla hasta la innovadora gianduja. Los rellenos incluyen nata, crema, nata y crema o trufa lactee y praliné. Todavía no es posible hacerse con estos, aunque en Habaziro ya anuncian que el 13 de octubre empezarán a elaborar ‘Roscones de los Muertos’.

Pero, realmente, los coruñeses pueden encontrar roscones que cada Navidad ganan seguidores. El boca a boca, las propuestas artesanas y los rellenos crean toda una ruta navideña. Desde Farinarium hasta la Confitería París, La Coruña, Confitería Lorbé, Tahona, Asunción, La Canalla o Amaranto.