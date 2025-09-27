Entrada del CEIP Cidade Vella Quintana

La concejala del BNG de A Coruña Mercedes Queixas dirigirá un ruego oral al Gobierno local para que, en contacto con la comunidad educativa del CEIP Cidade Vella, "acometa canto antes as tarefas de mantemento deste centro público, unha das xoias da historia da educación na cidade".

"Ante o abandono desta escola pública por parte das administracións competentes, a local e a galega, a ANPA viuse obrigada a realizar, ela propia, labores de limpeza, combater humidades e mesmo encargar un informe técnico independente sobre o estado do edificio", denuncian desde el Bloque.

Así, aseguran que las familias hicieron “coas súas propias mans e cos seus propios medios, aquelas tarefas que comprobaron que a poucas semanas e días de comezar o novo curso ningunha administración pública estaba a facer”, denuncia Queixas.

Ante esta situación, Queixas insta o Goberno Local a que “estabeleza unha canle de comunicación adecuada, seria e continuada coa comunidade educativa do CEIP da Cidade Vella, nomeadamente coa súa ANPA”, para elaborar lo más pronto posible un cronograma de actuaciones sobre las necesidades más urgentes que se detectan.

La otra cara del regreso a las clases en A Coruña: obras y falta de mantenimiento Más información

Entre ellas están, dice el BNG, la rampa de acceso al centro por su entrada principal, la eliminación de óxido en varios pilares, la supresión de humedades o el tratamiento de polilla presente en muchos elementos de madera que "até impiden a normal apertura de portas ou contras das ventás".