El Ayuntamiento ingresó 1,4 millones de euros menos por la ORA en 2024

Una empleada de la ORA sanciona a un vehículoJavier Alborés

Hay algunos trámites por los que se tiene que pasar obligatoriamente. La muerte, por ejemplo. Y si se quiere aparcar en el centro de A Coruña, el pago del ticket, ya sea en un parking o en la zona azul. Esto permite al Ayuntamiento ingresar millones de euros al año por el canon de la ORA, que gestiona la empresa Setex Aparki. Sin embargo, el año pasado se registró un bajón de los ingresos por este motivo. La tasa de aparcamiento ha pasado de generar 3,37 millones de euros en 2023 a 1,9 en el pasado ejercicio. Es una reducción de los ingresos del 44% en tan solo un año, lo que es bastante llamativo en una fuente tan estable como esta.

Los datos extraídos de la liquidación del presupuesto de 2024 pueden ser, según a quién se le pregunte, un indicador de un cambio de tendencia en la movilidad de los coruñeses, que están empleando cada vez menos el vehículo privado, o simplemente una consecuencia de las políticas de humanización y peatonalización del Ayuntamiento, que reducen las plazas de la ORA.

A favor de la primera tesis se encuentra la memoria del Mapa Estratégico de Ruido (MER) de A Coruña de 2024, que es el cuarto que se ha elaborado en veinte años. En él se constata que A Coruña es una ciudad cada vez más silenciosa, a medida que el tráfico, que es la principal fuente de ruido, se reduce, y todo gracias a que el tráfico decreció un 12% con respecto al anterior estudio, que se remonta a 2016.

Lo que valora el MER no son los ruidos casuales, como puede ser el ocio nocturno, sino los que genera la circulación, ya sea de coches, ferroviaria o incluso aéreo, así como la industria (Estrella Galicia, Coca-Cola, Repsol...). Pero es el del tráfico el que realmente supone un problema por los decibelios que genera, sobre todo durante el día. En cualquier caso, estas cifras hay que mantenerlas en cuarentena, porque el método de medición se cambió en su momento por otro más preciso.

Estacionamiento

Por otro lado, aparcar en el centro de la ciudad en un día de diario sigue siendo difícil. Sobre todo, a medida que se humaniza y/o peatonaliza el centro de la ciudad. Vías como Alcalde Marchesi han sufrido importantes cambios en los últimos años. Ejemplos de calles donde se ha perdido aparcamiento incluyen Federico Tapia, la avenida de Alcalde Pérez Ardá, o Ramón y Cajal o la plaza de Pío XIII (San Agustín, donde se perdieron 57 plazas de una tacada, o María Victoria Fernández España (frente al instituto Zalaeta). Ya en 2023 se recaudaron 300.000 euros menos de lo esperado, pero el año pasado el desfase fue de 1,4 millones de euros.

Ese año, el número de plazas azules de la ORA era de 3.096, mientras que las verdes, destinadas solo a residentes, sumaban 1.661. Hay que tener en cuenta que las plazas azules en 20215 eran 3.854, siempre según los datos hechos públicos por el Ayuntamiento. Es decir, que en los últimos años ha caído un 20%. Sin duda, un factor a tener en cuenta para explicar la correspondiente caída de ingresos.

Y la tónica ha seguido durante 2024. Por ejemplo: las obras de San Andrés comenzaron en marzo del año pasado y la peatonalización supuso la pérdida de unas cuarenta plazas en donde dejar el coche.

Pero esta situación no está llamada a prolongarse durante demasiado tiempo. El pleno municipal aprobó recientemente la nueva ordenanza de movilidad que, entre otros aspectos, regula el (por el momento solo posible) incremento de la zona ORA, una mancha azul que se extenderá más allá de la ronda de Nelle, su actual límite.

La expansión abarca todo el entorno de la Ciudad Vieja, Os Mallos, y la Segunda Fase de Elviña, así como una parte de A Gaiteira y Os Castros. Se trata de barrios con una alta densidad de población y, en algunos casos, con muy pocos edificios dotados de garajes. En Os Mallos, la zona marcada podría llegar hasta A Sardiñeira. Hay muchos vecinos, hartos de dar vueltas para aparcar, que aplaudirían contar con una plaza verde de estacionamiento.

Según figura en la nueva ordenanza, la implantación de una u otra modalidad (verde o azul) de las plazas de estacionamiento ORA se realizará en “función das necesidades de cada barrio, distrito ou zona tras os informes técnicos pertinentes”. Por supuesto, la proporción de azul y verde en cada barrio recaerá, en último término, en la decisión del Gobierno local, que sabe que es un asunto delicado.

No se trata solo de espacio. La nueva ordenanza de Movilidad permite modificar los horarios de la zona ORA “donde haya dificultades de acceso para residentes”. Así, se podrían fijar horarios adicionales, como sería de noche, al mediodía o durante el fin de semana y los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida quedarían exentos de pagar una hora al día. Este punto, explicó Noemí Díaz, no está definido todavía, pero plantea que las motos y ciclomotores no puedan estacionar en la zona regulada.

Actual contrato

La concesionaria del servicio de la ORA es actualmente Setex Aparki, como lleva siéndolo desde 2015, dado que entró en el primer año del Gobierno de la Marea Atlántica. A este le hubiera gustado municipalizar el servicio, o por lo menos estudiarlo, pero uno de los últimos movimientos del Gobierno saliente de Carlos Negreira fue conceder el contrato, así que no hubo lugar. La duración del compromiso es de ocho años, prorrogables por otros dos, y así ha sido: la última vez, este verano, de manera que la Concejalía de Movilidad tendrá que redactar un nuevo documento antes de que caduque el actual.

La empresa había alegado la pérdida de ingresos durante 2020 para exigir una indemnización, lo que quizá pesó en los ánimos del Ayuntamiento a la hora de alargar la concesión. En todo caso, el nuevo contrato unificará dos servicios que ya en su día tuvieron una sola concesionaria: el de la ORA y el de la grúa. De esta manera, en caso de impago reincidente, todo quedará en casa.