El americano que quiere vivir el sueño español luce la camiseta del Dépor en Chicago

Larry Shy Guy en redes sociales@Larryshyguy

Larry Shy Guy, que es así como se hace llamar en redes sociales, es un americano que vive por y para España. Es natural de Michigan y cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok y casi 200 mil en Instagram.

En sus cuentas proclama su amor por nuestro país contando datos curiosos, mostrando las banderas de las distintas comunidades autónomas o compartiendo sus múltiples viajes a España.

Esta semana Larry está de viaje por Estados Unidos y, mientras visitaba con su mujer la ciudad de Chicago, quiso ondear la bandera española mientras que llevaba una camiseta del Deportivo de La Coruña.

Con un "¡Viva España!", y su mujer regañándolo, Larry aseguraba que, en las próximas horas, los habitantes de Chicago deben conocer y respetar España.

Así empezó todo

Hace más de 30 años, Larry conoció a un chico en la universidad que era español. Se lo trajo de visita y fue amor a primera vista. De España dice que adora a su gente, su comida, la arquitectura y, como no, el clima.

Desde entonces ha visitado el país una o dos veces al año, lo que le ha dado la oportunidad de ver y conocer las distintas culturas que hay en España.

De Galicia dice estar enamorado y que se ve viviendo en el norte cuando llegue el tiempo de jubilarse. En 2023 fue su primera visita a nuestra comunidad, donde visitó la playa de las Catedrales, la ciudad de A Coruña, que calificó de "espectacular", y Vigo, entre muchas otras.

Además, tiene el cuerpo lleno de tatuajes que hacen referencia a nuestro país, como el logo de El Corte Inglés, el escudo de la bandera o a Don Quijote y Sancho cabalgando por su antebrazo.