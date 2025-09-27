Cinco vuelos baratos desde A Coruña en octubre

Aeropuerto de Alvedro

Llegó el otoño y se nota en el ambiente. Llega el frío, las lluvias y los cielos nublados, pero no dejan de aparecer imágenes de gente cogiendo un avión para viajar a alguna ciudad europea.

Cierto es que durante estos meses, al ser lectivos, los viajes suelen reducirse, pero trabajadores o estudiantes aprovechan días libres, y la bajada significativa de los precios, para hacer alguna escapada.

También es de agradecer que, en A Coruña, contemos con el aeropuerto de Alvedro, que nos ofrece vuelos a muchos y variados destinos tanto nacionales como internacionales. Es por eso que te dejamos cinco vuelos por menos de 200 euros desde A Coruña.

A Coruña-Barcelona

Por 49 euros, ida y vuelta, podrán viajar hasta la Ciudad Condal en la que pueden, o bien visitar, o hacer escala para viajar a otro sitio que Alvedro no ofrece.

Vueling es la aerolínea que te llevará hasta Barcelona el jueves 16 de octubre a las 23.35 horas. La vuelta es el miércoles 22 de octubre a las 7.20 horas

A Coruña-Londres

Casi por las mismas fechas, pero con una duración más larga, podrán viajar a Londres, también con Vueling, en un viaje en el que pueden sobrevivir con una maleta de mano gratuita.

El lunes 13 de octubre, a eso de las 16.45 horas, el avión despegará de Alvedro para llegar, casi dos horas después, al aeropuerto de Londres-Gatwick, a las 17.40 horas.

La vuelta será el miércoles 22 de octubre a las 6.45 horas. Las dos horas de vuelo podrán aprovecharlas para dormir en cabina hasta aterrizar en A Coruña a las 9.50 horas.

A Coruña-Madrid

Para la capital de España hay muchas opciones en Alvedro, pero el día más barato para viajar es el sábado 25 de octubre, por 50 euros. Ese día, y por ese precio, hay dos vuelos disponibles: uno a las 17.10 horas y otro a las 21.10 horas.

Air Europa, que es quien ofrece estos viajes, hará más salidas el día 25 por menos de 100 euros: 58 o 67 euros son los más caros.

La vuelta será el mes que viene, el sábado 1 de noviembre, y también hay varias opciones. La primera: salir a las 6.40 horas por 50 euros. La segunda: salir 4 horas más tarde (10.35) por 60 euros.

A Coruña-Milán

La ciudad de la moda se vuelve a colar en estas listas, pues EasyJet ofrece volar a Milán por 105 euros.

El Vuelos sale de A Coruña a las 16.00 horas del lunes 20 de octubre, por lo que la llegada será a las 18.20 horas, unas dos horas y 20 minutos de trayecto. La vuelta es el martes siguiente, el 28 de octubre, a las 6.45 de la mañana, llegando a Alvedro cerca de las 9.30 horas.

A Coruña-Ginebra

EasyJet también oferta viajes a Ginebra y, en octubre, los precios ascienden hasta los 173 euros, siendo este el viaje más caro de esta lista.

Podrás gozar de una semana en la ciudad saliendo de Alvedro el jueves 16 de octubre a las 14.35 horas para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ginebra a las 16.40 horas. La vuelta es el siguiente jueves, día 23, a las 11.35 horas, llegando a A Coruña a las 13.55.