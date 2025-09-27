Arrollan a un bebé en A Coruña

Coche patrulla de la Policía LocalEC

Un bebé fue atropellado a las 15.45 horas en la calle Manuel Azaña cuando circulaba dentro de su cochecito empujado por sus padres. Estos cruzaban un paso de cebra a la altura del número 23 cuando un vehículo les golpeó. Fuentes de la Policía local aseguran que apenas fue un "toque" y que el niño parece encontrarse bien.

Pero como lo cierto es que hubo impacto y que el cochecito presentaba daños, los progenitores decidieron someterlo a un examen médico. En un primer momento pensaron llevarlo al Quirón, dado que tienen un seguro privado, y hacerlo por sus propios medios. Finalmente lo hicieron en una ambulancia al Materno.