El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Agrede a varios policías y guardias civiles en A Coruña en su camino a la cárcel tras robar en varios coches

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/09/2025 21:43
Momento de la detención en Oza | cedida
Momento de la detención en Oza | cedidaEC

El ladrón que causó el caos en la zona del Paseo Marítimo al robar decenas de vehículos fue sorprendido en su labor más conocida durante la noche del jueves. Esta vez eligió el entorno del Materno, donde un ciudadano dio la voz de alarma e incluso le persiguió para guiar a las patrullas que acudieron al lugar de los hechos. Según fuentes presenciales, el sospechoso se encontraba totalmente fuera de sí y se encaró con los agentes que trataron de reducirlo, un total de cuatro.

En el momento de la actuación ya habían sido asaltados con robo de ventanilla un par de coches. Por todo ello, y por su resistencia a la autoridad, el presunto ladrón acabó siendo detenido y trasladado a dependencias policiales. Ni siquiera el hecho de encontrarse bajo arresto calmó sus ánimos y continuó profiriendo improperios a los agentes, incluso durante el traslado al calabozo.

Finalmente, varios trabajadores del hospital de Oza denunciaron haber sido víctimas de las fechorías del detenido en cuestión. Según fuentes policiales, hasta siete coches habían sido dañados y robados a lo largo de la última semana. Incluso, según una de las versiones, el supuesto ladrón habría acudido con su pareja al hospital y, mientras esta era atendida, se decidió a probar suerte en otro coche.

