A Coruña

Un mes después del atropello intencionado de plaza de Mina: ya solo queda ingresada una persona

El Chuac dio el alta a la quinta víctima

Ep
26/09/2025 13:39

Una quinta víctima del atropello múltiple e intencionado ocurrido el pasado 27 de agosto en A Coruña ha recibido el alta mientras queda ingresada ya una sola persona, con una evolución favorable, según han informado fuentes del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Los hechos se produjeron el 27 de agosto sobre las 12.15 horas cuando seis personas fueron arrolladas por un vehículo en la calle Juana de Vega, en el paso de peatones que une la calle Compostela y plaza de Mina mientras los peatones estaban cruzando debidamente por un paso de cebra. La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950.

El conductor responsable del suceso fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, el hombre estaba aparcado en un área reservada de la citada calle y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según el mismo reconoció a los agentes.

