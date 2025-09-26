Repsol destina 140 millones de euros para su traslado definitivo a Langosteira

Vista del Puerto Exterior de Langosteira

Repsol ha informado este viernes de que ha acordado con la Autoridad Portuaria de A Coruña la finalización del traslado al Puerto Exterior de Langosteira de los últimos tráficos de la compañía, actualmente en el Puerto Interior y con concesión hasta finales de 2027.

La empresa señala que prevé invertir hasta 140 millones de euros para llevar a cabo esta operación, elevando la inversión total a más de 250 millones de euros. Este proyecto supondrá modificaciones tanto en el complejo industrial como en las instalaciones portuarias en Langosteira.

Los términos del acuerdo, que han sido aprobados esta mañana en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, se firmarán entre ambas entidades en los próximos días e incluyen una prórroga de 15 años a la concesión actual de 35 años en el Puerto Exterior. La nueva superficie de ocupación total de la compañía en la dársena exterior alcanzará los 127.000 metros cuadrados entre parcela de suelo y lámina de agua.

Las actuaciones incluyen la ampliación del área de bombeo, nuevas interconexiones en el interior portuario con el trazado del poliducto existente e infraestructuras en el pantalán actual (frente 1).

Además, se construirá un nuevo frente 2 para atraque de los barcos en el muelle comercial existente en el puerto. La obra marina del frente 2 de atraque la llevará a cabo la Autoridad Portuaria. También se contempla la posibilidad de añadir un tercer frente adosado a la cara sur del pantalán actual de Repsol, inaugurado en 2023, según indica la firma.

Los tráficos operados por Repsol en ambos puertos alcanzaron los 10 millones de toneladas en 2024 (más del 60% del tráfico del puerto coruñés), de los que 4,2 millones de toneladas se realizaron en el Puerto Interior.

Según detalla la compañía, “con este traslado y las modificaciones necesarias, las instalaciones permitirán la gestión de nuevas materias primas de origen orgánico y productos bajos en carbono, lo que contribuirá al hub de energías renovables que supone el A Coruña Green Port”.

Repsol también destaca que este acuerdo “confirma su compromiso con el presente y futuro económico e industrial de A Coruña y Galicia”.