O’Culto, el innovador espacio gastronómico del 26 de la calle Panaderas de A Coruña, inaugura el próximo 3 de octubre una nueva temporada.

O’Culto abrirá sus puertas un año más ofreciendo "un novedoso programa de entretenimiento y opciones culinarias que harán disfrutar de jueves a domingo a todo aquel que se adentre en este emblemático espacio de la hostelería coruñesa", señalan desde la organización.

Esta iniciativa de restauración se basa en la versatilidad y diversidad de un restaurante de primer nivel en el que diferentes tipos de cocina se articulan en un único local.

Esta temporada, "la fusión entre la gastronomía internacional y la autóctona que acoge O’Culto invita al comensal a deleitarse con una variada carta renovada está temporada que abarca desde comida asiática, de la mano de Konoha Sushi, hasta cocina tradicional de carácter nacional que incluirá, además de la comida típica gallega de la taberna local Da Terra, los célebres y premiados cachopos de la Cantina Sixtina y los excepcionales arroces de Los Arroces de Miguelito".

Los amantes de los planes informales tienen igualmente en O’Culto "un excepcional punto de encuentro gracias a la presencia de una cervecería de acceso libre en la que relajarse degustando una amplia selección de tapas y raciones de alta calidad en el único Beer Craft Concept de Estrella Galicia de la ciudad donde encontrar tanto cervezas de bodega como marcas internacionales, siendo uno de sus secretos el sistema de refrigeración que permite refrescarse con la “cerveza más fría del mundo”.

Gestionado por la empresa coruñesa Boketé, O’Culto acoge un área especializada en desarrollar desde eventos sociales hasta reuniones empresariales. Tardeos como “Sinvergüenza”, junto a una gran variedad de acciones de entretenimiento sorpresa fruto de nuevas colaboraciones, continuarán haciendo que el fin de semana coruñés y O’Culto sean sinónimos de diversión hasta bien entrada la noche gracias al bar que incluye el recinto y en el que se podrá disfrutar de una gran selección de botellería y coctelería hasta las tres y media de la madrugada, explican.

Los restaurantes

Los Arroces de Miguelito : Arrocería especializada en arroces secos elaborados con producto proximidad y temporada, con una variada carta que incluirá varios arroces, fideuá y opciones veganas entre su oferta.

: Arrocería especializada en arroces secos elaborados con producto proximidad y temporada, con una variada carta que incluirá varios arroces, fideuá y opciones veganas entre su oferta. Cantina Sixtina : Establecimiento de comida tradicional asturiana que se basa en una oferta única llena de sensaciones crujientes e inolvidables, construida mediante la unión de tradición, artesanía y calidad. Su técnica y la selección de materia prima de origen gallego han impulsado un camino de innovación que les ha llevado a obtener el reconocimiento al Mejor Cachopo de España en 2019 y 2020, para repetir en 2023 con su propuesta apta para celíacos.

: Establecimiento de comida tradicional asturiana que se basa en una oferta única llena de sensaciones crujientes e inolvidables, construida mediante la unión de tradición, artesanía y calidad. Su técnica y la selección de materia prima de origen gallego han impulsado un camino de innovación que les ha llevado a obtener el reconocimiento al Mejor Cachopo de España en 2019 y 2020, para repetir en 2023 con su propuesta apta para celíacos. Konoha Sushi : Nace en la ciudad un nuevo concepto donde la tradición japonesa y la innovación culinaria se fusionan para ofrecer la mejor experiencia en sushi. Una cocina donde disfrutar de ingredientes frescos y sabores auténticos en un ambiente único que te transportarán a Japón con cada bocado.

: Nace en la ciudad un nuevo concepto donde la tradición japonesa y la innovación culinaria se fusionan para ofrecer la mejor experiencia en sushi. Una cocina donde disfrutar de ingredientes frescos y sabores auténticos en un ambiente único que te transportarán a Japón con cada bocado. Da Terra: Inspirada en la tradición y en el valor del producto local, Da Terra es una referencia en la que degustar la mejor cocina gallega gracias a una carta orientada a amantes de los sabores autóctonos con una elaboración de primer nivel.

O’Culto abrirá los jueves y viernes desde las 19.00 y los sábados y domingos a partir de las 13.00.