A Coruña

Locura por Quevedo en A Coruña

Los fans llenan las puertas del Coliseum a 30 horas antes del concierto 

Belen Cebey
Belen Cebey
26/09/2025 10:42
Colas en el Coliseum para ver a Quevedo
Colas en el Coliseum para ver a QuevedoJavier Alborés

Las primeras colas para ver a Quevedo en el Coliseum de A Coruña comenzaron a formarse este jueves, a más de 30 horas del primero de los dos conciertos históricos que el artista canario ofrecerá este viernes y sábado en el recinto herculino.

Con cerca de 22.000 personas previstas entre las dos fechas, y un montaje 360º que no se realizaba en el Coliseum desde el legendario concierto de Frank Sinatra en los años 90, el doblete de Quevedo ha despertado una fiebre musical que se siente ya en las inmediaciones del recinto. 

Desde primera hora de este viernes, decenas de fans han comenzado a apostarse en los accesos del Coliseum. .

La escena recuerda a los grandes eventos musicales de décadas pasadas, con tiendas de campaña improvisadas, sillas plegables, altavoces con la música de Quevedo y pancartas hechas a mano.

Presentación del concierto de Quevedo en el Coliseum

Un montaje no visto desde Sinatra para el doblete de Quevedo en el Coliseum

Más información

El montaje 360º permitirá una capacidad máxima del recinto, habilitando zonas del anfiteatro que normalmente no se abren en conciertos tradicionales. Un formato “especial e irrepetible”, tal y como lo describe el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, quien ha señalado que la cita consolida a A Coruña como “referente musical del Noroeste”.

Además, desde la Xunta, la delegada Belén Docampo ha valorado positivamente el impacto del evento en la ciudad: “Estamos hablando de casi 22.000 asistentes, un 30% de ellos de fuera de Galicia. Es una cita de primer nivel”. 

Con más de 500 millones de reproducciones en Spotify solo con su segundo álbum Buenas noches, Quevedo llega a A Coruña en uno de los momentos más dulces de su carrera. Su gira lo ha llevado ya por América Latina y varias ciudades españolas, y continuará tras este doblete por Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Portugal.

El Coliseum se prepara para dos noches que prometen quedar grabadas en la memoria colectiva de una ciudad que ya vive el regreso de un nuevo ídolo.

