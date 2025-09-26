Lo que opinan de un bar de A Coruña varias leyendas de la música española

Love of Lesbian también son fijos del BristolEC

Igual que la escocesa ciudad de Glasgow tiene por eslogan 'People make Glasgow' (la gente hace Glasgow', puede decirse que los clientes son parte fundamental del Bristol. Y en esa interminable lista están algunos de los nombres más ilustres del panorama musical nacional, que se deshacen en elogios hacia el local y su dueña. Dice ella que es cuestión simplemente de tratarlos con cariño, pero a juzgar por sus palabras tiene que haber algo relacionado con la experiencia que, quienes se encargan de poner letras a la música, definen así:

Xoel López

El coruñés Xoel López afirma: "El Bristol es Mery, un lugar clásico que lo que representa es gracias a su dueña, por su relación con la música, sus ganas de hacer cosas. Es un referente anglófilo, pero con una mirada importante para la ciudad. Ha conseguido ser un lugar de encuentro referencial". Por su parte, Marc Gili, cantante de Dorian, recuerda: "No hay un Bristol en cada ciudad, lugares así son únicos en su especie. Su magnífica curaduría musical y su cuidada decoración de impecable memorabilia rockera excitan los sentidos de cualquier melómano que caiga en las garras de este bar dirigido por una insobornable coruñesa que es su alma y su sangre. Con semejantes premisas, ¿cómo no iba a el el Bristol cuartel general de músicos llegados de toda España y parte del extranjero? Ahí nos tendréis siempre que pisemos A Coruña".

Dorian

Otro catalán, Julián Saldarriaga , guitarrista de Love of Lesbian, asevera: "Es uno de esos lugares que cuesta encontrar, sólo puedo compararlo con El Vinilo de Barcelona. Se trata de un refugio en el que hablar de música y sentirte como en casa. María es ese perfl de matriarca que te cuida y sabe cuándo te pasa algo". Finalmente, Soleá Morente indica: "Por su magia, el Bristol es especial. También por su alma, su historia, la buena música y la gente que lo habita, además de por la generosidad y energía única de Mery".