Las últimas horas de Glaccé: roscones agotados en dos horas

Colas en Glaccé en los últimos días de apertura Patricia G. Fraga

Glaccé tiene los días contados. Literalmente. Porque la mítica confitería coruñesa cerrará para siempre sus puertas este próximo domingo, 26 de septiembre. Y con su cierre se acabarán también los roscones de Reyes que cada 6 de enero venían endulzando las mesas. Sin embargo, los vecinos de A Coruña no quieren que este 2026 empiece sin el postre habitual y, por ello, están haciendo interminables colas en Menéndez Pelayo para conseguir roscones y poder congelarlos de cara a la Navidad.

Estas colas son tan importantes que este viernes ya giraban la calle y recorrían la vecina Juan Flórez, con decenas de personas dispuestas a esperar lo que fuese necesario para conseguir un roscón (o una torre de ellos). El resultado fue que a las once y cuarto de la mañana ya no había ni una sola rosca disponible. "Se lo fui diciendo a los que estaban detrás de mí en la cola y no se lo creían", explica una de las clientas, que se quedó literalmente a dos personas de poder llevarse su roscón a casa.

En su caso, empezó la cola a las 09.30 horas y, tras casi dos esperando, se marchó con dos palmos de narices. "Tenían que poner un límite por cliente", se quejaban otros, después de ver como muchos salían con torres de hasta cinco cajas de roscones.

Otra de las cosas que muchas personas no sabían en la cola era que Glaccé ya no cobra con tarjeta, sino solo en efectivo, así que fueron muchos los que abandonaron por falta de fondos en billetes o monedas. La cola causó mucho estupor también entre los que no entienden la 'fiebre' por el bollo de Glaccé.

Una clienta sale con dos roscones de Glaccé Patricia G. Fraga

"Me parto, con las diabetes que hay y toda esta gente esperando para comprar un roscón", sonreía una señora al pasar por la acera en la que se agrupaban los esperanzados clientes. Y si Glaccé hizo mucho dinero, también ayudó a las arcas municipales. Porque los otros 'favorecidos' por las colas fueron los agentes de la Policía Local, que se afanaron en poner multas a los que aparcaban mal para poder bajar y ponerse a la cola.

El paso de la mañana fue aumentando así la tensión, hasta que se produjeron algunos conatos de altercado, entre personas que perdían la paciencia al ver cómo los roscones volaban del escaparate y no había llegado aún su turno.

Al final, la esperanza se truncó a las once y cuarto. "Hasta mañana ya no hay más". Fue el mensaje de una de las dependientas de Glaccé a los que todavía esperaban. Mañana muchos volverán a probar. Y el domingo. A partir de ahí, adiós al mítico roscón de Reyes de Glaccé.