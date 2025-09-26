La OSG expande su música por la ciudad con 20 conciertos solidarios

Un concierto del pasado año 2024 Patricia G. Fraga

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) expandirá su música por diferentes rincones de la ciudad, tal y como explicaba El Ideal Gallego hace una semana. Se trata de una veintena de conciertos solidarios que ofrecerán diferentes grupos de cámara de la formación orquestal en entidades benéficas, culturales y sociales de A Coruña.

Esta programación comenzará el próximo lunes, 29 de septiembre, con un concierto cerrado en la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, a cargo de la ensemble de primeros violines de la OSG.

Hasta el 3 de octubre, serán varias las agrupaciones de cámara que darán recitales en diferentes espacios de la ciudad, algunos de ellos exclusivos para miembros de dichas entidades, pero otros abiertos al público, como el que dará la el Cuarteto Atlántico el martes a las 19.00 horas en la sede de la Fundación ONCE o el de la Ensemble OSG a las 19.30 horas en Afundación. El día 1 habrá otras dos propuestas abiertas: el grupo instrumental Siglo XXI en el Museo de Belas Artes (19.00) y el cuarteto de cuerdas Schubert en Afundación (19.30). El jueves 2 habrá otros dos conciertos abiertos: la ensemble Clásico y Barroco en Belas Artes (19.00) y el quinteto de viento de la OSG en la Fundación Luis Seoane (19.30).

Pero serán más las actuaciones de grupos de la OSG como los que ofrecerán el cuarteto de fagotes, el dúo Walker, Orphelion Ensemble o Lilia Chirilov como solista, entre otros. Visitarán espacios como Aspronaga, el centro ocupacional Pascual Veiga, el Hogar Sor Eusebia, la residencia Torrente Ballester o la escuela Pablo Picasso, entre otros.

Compromiso con la comunidad

Esta iniciativa, según explican desde la propia OSG, es un ejercicio de responsabilidad social "por parte de los músicos de la OSG, que de forma altruista ponen su talento al servicio de la comunidad coruñesa".

Porque estos conciertos acercarán la música de cámara a espacios y personas que de otra manera no podrían disfrutar de este tipo de manifestaciones artísticas.