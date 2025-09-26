La mejor tortilla de España renuncia a defender su título

Ramón Rodríguez, de O Cabo, junto a una de las cocineras, Lourdes LosadaPatricia G. Fraga

La mejor tortilla de patatas de España está en A Coruña. Esa certeza que hace años que tienen muchos coruñeses se oficializó hace exactamente un año, cuando el restaurante O Cabo se proclamó ganador del XVII Campeonato de España de Tortilla de Patata. No obstante, del mismo modo que Hitchcock nunca ganó un Oscar o Maradona un Balón de Oro, a la gerencia del local le sobran los reconocimientos como para embarcarse en otra aventura. Así, aunque el establecimiento sí estará representado en Alicante el próximo mes de octubre, ha decidido no presentarse a concurso.

Desde que el galardón reconoció públicamente lo que para muchos coruñeses y turistas era un secreto a voces la demanda no ha parado de crecer. Hacerse con una mesa en O Cabo es algo así como conseguir una entrada para Oasis, con la diferencia de que aquí no existen precios dinámicos y la propiedad ha optado por mantenerse dentro de unos límites más que populares. Sí viajarán hasta Alicante para defender el pabellón betanceiro O Pote y Adega Lastras, donde el responsable de la tortilla tiene mucho que ver con Volteo, otro de los templos del rosco amarillo de huevo, patata y aceite.

Y es que, aunque no vaya a ganar seguramente más Balones de Oro, lo cierto es que nadie necesita de esa oficialidad para saber que Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos tiempos. Lo bueno es que el Balón de Oro de las tortillas no se moverá nunca de A Coruña.