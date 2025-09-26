Cruce de la ronda de Outeiro y la avenida de A Sardiñeira Quintana

La avenida de A Sardiñeira se reabrirá al paso del tráfico rodado a inicios de la semana que viene. Así lo anunció el Ayuntamiento este viernes, cuando informó también de que se está trabajando estos días en los cambios de sentido en Os Mallos, orientados "a mejorar la movilidad en las calles interiores del barrio".

La avenida de A Sardiñeira afronta la fase final de los trabajos de una reurbanización que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros con el objetivo de "mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en el entorno de la futura estación intermodal".

Tal y como avanzó este viernes la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, estos días se están ejecutando los trabajos de renovación del firme de la calzada, paso fundamental para que por la avenida puedan volver la circular los vehículos.

Si las condiciones meteorológicas de estos días son favorables para el avance de los trabajos, la previsión de los servicios municipales es que la avenida se abra al tráfico el próximo martes 30. “Esto no quiere decir que ya finalizaran las obras en la avenida. Hay tareas por concluir, pero entendemos que es necesario facilitar el tránsito a medida que vamos cumpliendo las fases de ejecución”, razonó la concejala, que recordó que, tras las conversaciones mantenidas con el vecindario de Os Mallos, el Ayuntamiento habilitará el giro a la izquierda hacia la ronda de Outeiro en la confluencia de la ronda con la avenida de A Sardiñeira.

Las actuaciones en materia de movilidad en el barrio de Os Mallos no finalizarán en la avenida de A Sardiñeira. Tras los estudios efectuados por el personal del área y las reuniones mantenidas con los residentes del barrio, estos días ya se está trabajando en la señalización y en el pintado de los cambios de sentido que entrarán en vigor este lunes 29 en las calles Francisco Catoira, Mariana Pineda, Borrallón y el tramo de San Rosendo que conecta Francisco Catoira con la avenida de A Sardiñeira.

“Estos días ya se fue informando al vecindario mediante la colocación de carteles y avisos informativos, para facilitar y orientar las personas residentes sobre las mejoras de movilidad que pondremos en marcha a partir del lunes”, indicó Díaz.

La concejala apuntó que con estas actuaciones buscan "garantizar nuevos accesos de entrada al barrio y, de esta forma, ganar conectividad interior y más permeabilidad del tráfico rodado por Os Mallos y A Sardiñeira”.

Díaz apuntó que, “como pasa normalmente cuando se acometen iniciativas de este tipo, habrá unos primeros días de adaptación", pero que confían "en que esta actuación sea favorable para las personas residentes o que circulan frecuentemente por el barrio”.