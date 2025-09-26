Policías en la Estación de Autobuses, hace 25 añosPedro Puig

La patronal y los trabajadores del sector de los autocares seguían en disputa hace 25 años, cuando la Policía tuvo que intervenir en la Estación de Autobuses para garantizar la salida de los servicios mínimos. Además, una empresa denunció que uno de sus vehículos, lleno de niños, fue apedreado en Sada. Ese conflicto laboral mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy del año 2000. Hace 50 años era noticia el malestar de los vecinos de la calle Fray Pedro Payo, en Eirís, por las incomodidades generadas por un taller de reparaciones situado en esa vía. Hace 75 años la ciudad recibía la visita del portugués Salazar y hace cien el gremio de armadores se quejaba del trato recibido del alcalde Casás.

Martes, 26 de septiembre de 2000ARCHIVO

Hace 25 años | La Policía evita el bloqueo de los buses de servicios mínimos en la estación

Agentes policiales pertrechados con material antidisturbios tuvieron que evitar el bloqueo de la Estación de Autobuses. Los sindicatos pretendían impedir el funcionamiento de los servicios mínimos. Por otra parte, una empresa denunció que uno de sus vehículos fue apedreado en Sada en la mañana de ayer, 25 de septiembre de 2000, cuando iba lleno de niños.

La patronal y los trabajadores continúan en pie de guerra después de más de una semana sin avances en el conflicto. Mientras unos y otros se ven incapaces de alcanzar un acuerdo, los verdaderamente perjudicados son los usuarios, que ayer tuvieron que esperar durante varias horas para poder viajar en algún autobús. Entre las nuevas medidas de presión adoptadas por el comité de huelga destacó el intento de suspender los servicios mínimos en la estación coruñesa en la tarde de ayer.

Además, Carmela Arias y Díaz de Rábago, que es desde ayer la primera mujer miembro de la Academia Galega de Ciencias, defendió en su discurso de ingreso el valor de la ética en las investigaciones científicas. El escritor Camilo José Cela fue el encargado de dar la bienvenida en la institución a la condesa de Fenosa.

Viernes, 26 de septiembre de 1975ARCHIVO

Hace 50 años | Vecinos de la calle Fray Pedro Payo, en Eirís, denuncian incomodidades

Nos escribe un grupo de vecinos de la calle Fray Pedro Payo, en Eirís, dándonos cuenta de las incomodidades que les produce un taller de reparaciones que se sitúa en esa misma vía. Los residentes sostienen que en el taller “se lavan y engrasan camiones de diferentes tamaños y tonelajes, con el consiguiente perjuicio para los vecinos” debido a que “los desechos de grasa, agua y demás se escurren por la acera con los consiguientes resbalones”. Ademas, relatan que “los camiones se estacionan en el medio de la calle, hasta que pasan al lavado o engrase, y no permiten el paso de los coches más pequeños”.

Por otra parte, como un verdadero tesoro guarda la familia García Barros un libro de autógrafos de personalidades españolas de nuestro siglo. No se trata de un libro de firmas, sino de algo con mucho más valor, por cuanto se encuentran en él pensamientos inéditos de personalidades de las artes, las letras y la política. Cardenales y militares, toreros y literatos, dramaturgos y actores, hasta completar un mosaico verdaderamente importante de escritos inéditos. También se encuentran en el álbum dibujos de pintores y fragmentos de partituras.

Martes, 26 de septiembre de 1950ARCHIVO

Hace 75 años | Salazar visita la ciudad en compañía de Franco

El presidente del Gobierno portugués, doctor Oliveira Salazar, visitó Galicia en compañía de S. E. el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco. A las diez de la mañana, Salazar pasó la frontera por Tuy, donde fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo, y marchó seguidamente a Vigo, donde se reunió con el Generalísimo Franco, en cuya compañía recorrió la ciudad.

A su paso por Santiago, el Caudillo español y el presidente portugués entraron en la Catedral compostelana y, después de orar ante las reliquias del Apóstol, visitaron el templo. A continuación salieron por la puerta del Obradoiro. Luego de almorzar en el pazo de las Torres de Meirás, el ilustre viajero recorrió la ciudad de La Coruña en automóvil, de nuevo acompañado por el Jefe del Estado español.

Sábado, 26 de septiembre de 1925ARCHIVO

Hace 100 años | Los armadores se quejan de que Casás los ignora

El gremio de armadores de esta ciudad nos envía una nota en la que afirma que la reunión convocada en Madrid por los elementos pesqueros españoles no es el Congreso de Pesca sino una asamblea de carácter privado que se ocupará principalmente de asuntos de régimen interior del gremio, y que cuando sea llegada la hora de celebrar el Congreso pesquero, sabrá defender los derechos de La Coruña. Se queja el gremio de que el alcalde, señor Casás, lo haya ignorado en las gestiones que ha realizado con motivo de este asunto.

Mientras, el arquitecto municipal, señor Mariño –portador del proyecto del grupo escolar Concepción Arenal, que el Ayuntamiento se propone construir con la cooperación del Estado– viajó a Madrid y consiguió que el Ministerio de Instrucción Pública aceptara el referido proyecto.