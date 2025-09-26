El tardeo ochentero y noventero de A Coruña del que salir cenado, vestido y 'bailado'

DJ Pukas será el encargado de poner la música en las tardes de Bow9Carlota Blanco

Resulta curiosa que la palabra de moda en el ocio nocturno sea tardeo. Somos los coruñeses tan intensos que, cuando algo funciona, nos volcamos hasta exprimirlo. Del mismo modo que los bufetes asiáticos, el sushi o el açai, el empezar la marcha un sábado por la tarde se ha convertido en un filón para los empresarios. Si además se mete en la coctelera y se adereza con un toque de nostalgia el éxito está prácticamente asegurado. El último en sumarse a la receta es Bow9.

Situado en el número 2 de la avenida de La Marina, ofrecerá un espectáculo temático de los 80 y los 90 entre las 18.45 y las 23.00 horas. Curiosamente, se trata del establecimiento vecino de Piccadilly, donde se realizó el primer tardeo de pub en febrero de este año. Por mucho que parezca que hace años que se cambiaron los hábitos de salir. Uno de los responsables de viajar en el tiempo será DJ Pukas, un clásico de los eventos de barrio y las salas del Orzán y Santa Cristina que ha recomendado a la propiedad dar el paso. “Hay mucha demanda, la clientela de 40 años en adelante sale cada vez menos por las noches y echa de menos la música que se hacía antes”, dice. “Bad Bunny o Quevedo los pinchas dos semanas y la gente se cansa, porque es todo el rasto más de lo mismo. La música de antes es pura magia”, añade.

Entre las novedades que presentará Bow9 están los sorteos de indumentaria hortera, así como un servicio constante de pinchos para no sentir la necesidad de salir a cenar. La entrada, por cierto, es gratuita. “Es un local muy amplio, en el que además puedes estar sentado disfrutando de tu copa, escuchando esas canciones que tanto te gustan y, si te apetece, salir a bailar”, advierte el DJ.

Comportamiento

Incluso el encargado de poner música dice sentirse más a gusto con sus coetáneos que con los amantes de otros estilos o tendencias. “En los tardeos prácticamente no me hacen peticiones, quien sí lo hace mucho es la juventud”, explica Pukas. “En la actualidad todos el mundo tiene Spotify y tiene sus playlist hechas, asú que se piensan que nosotros también y podemos poner a Karol G 25 veces cada noche, son la generación del ‘lo quiero ahora’”, prosigue.

Por otra parte, sobre la clave del éxito de los tardeos, comenta: “Hacer tardeos es una maravillosa, porque disfrutas por la tarde hasta las 23.00 horas, te retiras y al día siguiente puedes disfrutar del domingo”. Eso sí, hay muchos que deciden seguir la fiesta y vivir la noche tradicional, una tendencia que se deja notar cada vez más, por ejemplo, en los tardeos del Piccadilly. Y es que la noche es joven, pero a veces no lo es tanto.