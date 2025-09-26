El Gobierno revela al PP que Aesia solo cuenta con 23 trabajadores

Edificio de La Terrazajavier alborés

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia artificial (Aesia) con menos de la mitad de la plantilla. El Gobierno respondió a una pregunta de los diputados del PP Tristana Moraleja y Álvedro Pérez que solo cuenta con 23 empleados. "Nos hablaron de 80", recuerda el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo.

En agosto, en su primer balance después de un año de actividad, desde Aesia habían confirmado que se habían incorporado "cerca de 30" personas", pero que continuaban los procesos selectivos públicos y abiertos de "captaciones de talento y perfiles profesionales multidisciplinares".

En julio del año pasado, el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, esperaba que “en próximas semanas” la Aesia empezaría a funcionar en la Terraza y había anunciado que los años “2025 y 2026 serían de muchísima actividad”. Se preveía inicialmente que fueran unos “70 u 80 funcionarios” los que se incorporen, junto a personal laboral y estudiantes de distintas carreras a los que se ofrecerán contratos en prácticas.

En agosto del año pasado habían comenzado las obras en un piso vacío de La Terraza, donde se demolieron algunos tabiques, pero las exigencias del Gobierno central de una reforma en profundidad obligaron a alterar los planes. Costarán cuatro millones de euros y durarán tres años.

En enero de este año, la alcaldesa, Inés Rey, anunció que Aesia se instalaría provisionalmente en la Casa Veeduría y en febrero se inauguraron estas oficinas. Hay que recordar que el personal se hallan en la casa de veeduría, en al Ciudad Vieja, a la espera de poder trasladarse a La Terraza, que los profesionales de RTVE, que ocupan el edificio, tendrán que abandonar el edificio el lunes

Actualmente, la Aesia ya presta servicios de divulgación y desarrollo responsable y sostenible de la inteligencia artificial (IA), en el marco de la Estrategia Nacional de la IA. Ha participado en más de un centenar de actos logrando superar los 12.000 impactos, especialmente en aquellos sectores y empresas más directamente relacionados con la aplicación del Reglamento. Trata así de generar confianza y seguridad en el mercado español, apoyando y fomentando la innovación y el desarrollo de sistemas de IA éticos y confiables.