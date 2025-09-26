El 'garito' favorito de los músicos españoles está en A Coruña y cumple 30 años

Mery Bristol y Héctor CésarJavier Alborés

Existe una fascinación inherente a la melomanía que deriva necesariamente en la mitomanía. Del mismo modo que en su día se forraban las carpetas del instituto, los locales vinculados a cierto de tipo de clientela hacen lo propio en sus paredes con memorabilia de más o menos empaque, lo que supone un reclamo. Sin embargo, la diferencia entre un museo andante y un garito con alma es precisamente lo que separa al Bristol de A Coruña de las cadenas multinacionales y lo que lo convierte en parada obligada para puristas. Es así como este local de la calle Torreiro, que este sábado celebra su treinta aniversario dentro de la programación de Noites do Porto, se ha convertido en un templo para las guías musicales de todo el Estado.

Lo que opinan de un bar de A Coruña varias leyendas de la música española Más información

Se llama Bristol, pero para muchos, tanto clientes de a pie como estrellas del rock nacional, es el local de María Cancela, quien hace tiempo que ha ‘renunciado’ a su apellido en favor del personaje de Mery Bristol. Y es que, cualquiera que pregunte a la legión de habituales por el motivo de la atracción que provoca el local, sabrá que, a la anglófila, koruña, melómana, mitómana y rockera decoración les supera con creces el carisma de la dueña. “El secreto es que seguimos siendo un bareto de los de siempre, como nunca estuvimos de moda, de moda no podremos pasar”, afirma la empresaria, parafraseando ‘La hermandad’ de Love of Lesbian. “Con el cierre de La Barbería, seguimos unos pocos como Ummagumma, Penique o nosotros, pero creo que el secreto está en que en los locales estén los dueños presentes, esa es la línea a seguir: no caer en franquicias o la moda de los gintonics. Por cierto, aquí no habrá copa de balón y me encantaría que volviera el vaso de tubo”, añade.

Origen

A sus 45 años, es evidente que el Bristol no siempre ha tenido a Mery detrás de la barra. Al menos de forma permanente, pues tanto ella como su hermano ayudaron a sus padres desde los comienzos, en 1995. Estos, además, habían bautizado el local en honor a la ciudad que acogió en su día a los abuelos de María. Una de las capitales de la marcha británica, cuna de Banksy, Massive Attack o Portishead. “La conocí este año gracias a Héctor (César, productor y responsable de Noites do Porto) y una se da cuenta por qué hay ese nivel musical”, subraya.

La quinta edición de Noites do Porto llega a A Coruña este martes Más información

Hoy, Mery y Héctor son posiblemente dos de los mayores canalizadores de la cultura indie y rock de A Coruña. Es por esos que sus marcas estaban condenadas a cruzarse con motivo del cumpleaños del local. Del mismo modo que sus historias y anécdotas se mezclan en numerosas ocasiones. “A Héctor lo conocí en el Playa y, si se hubiese dedicado a la abogacía, por ejemplo, estaríamos condenados a encontrarnos igualmente. Todas las salas de la ciudad le deben mucho”, afirma ella. Por su parte, el responsable de Noites do Porto, dice: “Es una obviedad que el Bristol es la casa de los músicos a los que les gusta la música, así que este cumpleaños juntos era algo natural. Mery no se puede contemplar sin el Bristol, ni al contrario. Es el momento de repensar la hostelería de A Coruña, lo que se ha perdido, y valorar tener un Bristol”.

La fiesta del ‘garito’ de Torreiro se sabe cuándo y dónde empezará, pero no dónde ni cómo terminará: abrirá los festejos una sesión vermú en Os Tigres, otro de los negocios de Mery, mientras que a partir de las 17.00 se realizará una quedada en el Bristol. Después del concierto de La Casa Azul, seguirá en el Playa Club. A partir de octubre y noviembre, además, habrá monólogos y recitales especiales, como el que tendrá lugar, con artista secreto, en el muelle de Batería. Y es que entre los credos de la empresaria está también el respeto al descanso vecinal. Lo que es seguro es que, al final y como cada día al cierre, sonará el ‘Watching the wheels’ de Lennon, la canción grabada en la barra del bar.