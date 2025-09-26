El concurso de los muelles de A Coruña rebajará sus requisitos, sin alterar los plazos previstos

El concejal de Economía, José Manuel Lage (centro), y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado (derecha)Javier Alborés

La Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento, Xunta y diversos organismos estatales han aprobado en la mañana de este viernes volver a sacar a concurso público la redacción del proyecto de Coruña Marítima, que definirá el futuro de los muelles de la ciudad. Esta decisión llega después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales obligase a repetirlo con cambios en las bases.

El presidente portuario, Martín Fernández Prado, aseguró que se producen "algunos cambios sobre la licitación anterior" en la línea de "facilitar el acceso y la posible competencia del mayor número posible de equipos que quieran participar" y "todo el conocimiento local que quiera, se pueda incorporar".

El concejal de Economía, José Manuel Lage Tuñas, explicó que se trata de "una modificación general importante de los criterios". "Ningún profesional de la ciudad queda al margen", sentenció. Además, añadió que se "facilita la concurrencia, se da la máxima participación y máxima transparencia".

Tanto el edil como el dirigente del Puerto coincidieron en que no se va a producir ningún retraso en la tramitación del proyecto. La previsión es que en el último trimestre de 2026 haya seleccionadas cinco propuestas definitivas para redefinir la fachada marítima.

El plazo estimado para seleccionar al adjudicatario se estima en un máximo de doce meses, por lo que está previsto que el concurso esté resuelto a principios del otoño de 2026. A partir de ahí, la empresa ganadora deberá presentar en el verano-otoño de 2027 el Máster Plan y todos los anexos y documentos complementarios.

Después, una vez que se empiece a trabajar sobre los desarrollos y las piezas concretas del ámbito portuario y ferroviario, se irán convocando concursos concretos para cada uno de los espacios.

Cambios

Lage Tuñas detalló que, entre los cambios, se ha aprobado que se facilita la participación de cualquier profesional que haya participado en una obra de más de cinco millones de euros.

Los candidatos también deberán cumplir "al menos uno de los criterios que están establecidos en la licitación", según afirmó el concejal de Economía.

Las bases del concurso, con un importe total de 3.015.000 euros, prevén dos fases. En una primera, se seleccionarán un máximo de cinco candidaturas entre las ofertas que se reciban.

En la selección se tendrán en cuenta la experiencia de los equipos en trabajos previos, el currículum y los premios obtenidos en su trayectoria profesional. Se busca también primar la calidad y complejidad de los trabajos previos, no la cantidad.

Cada una de las cinco ofertas será valorada con criterios que tendrán en cuenta la calidad técnica de la propuesta, su funcionalidad, los aspectos ambientales y los aspectos económicos. En esta evaluación, de la que saldrá la adjudicataria del Máster Plan, el órgano de contratación se apoyará en un comité de expertos.