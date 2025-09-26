El Ayuntamiento de A Coruña no tendrá que pagar 15,3 millones de euros a la Compañía de Tranvías

Viajeros suben al bus en la plaza de PontevedraQuintana

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de A Coruña ha fallado a favor del Ayuntamiento en el pleito que mantiene con la Compañía de Tranvías, concesionaria del servicio de transporte público municipal. La empresa le reclamaba nada menos que 15,3 millones de euros en concepto de indemnización por los ingresos que había dejado de percibir por la bajada de las tarifas. Contra la sentencia no cabe posibilidad de apelación.

En septiembre de 2018, el Gobierno de Xulio Ferreiro había decidido de forma unilateral rebajar la tarifa, generando unas pérdidas que Tranvías contabilizó en más de nueve millones de euros. Ya en 2019, se revisó la tarifa al alza, y luego de nuevo en 2022, de forma insuficiente (a juicio de Tranvías), por lo que calcula que dejó de percibir 6,2 millones de euros, sumando las pérdidas e intereses.

Tranvías señalaba que la tarifa siempre se había revisado partiendo de la fórmula polinómica que figuraba en el contrato de la concesión y que el Ayuntamiento lo modificó unilateralmente. Y que tampoco se ha actualizado dicha fórmula. Además, el Ayuntamiento y el Gobierno central subvencionan la bajada.

Ya en 2021, el TSXG anuló la bajada unilateral de tarifa, pero el Ayuntamiento alega que ejecutó la sentencia con una tarifa ordinaria de 1,3 euros, dejando gratuitos los transbordos y para menores de 13 años. Y alega que las pérdidas se compensan por el aumento de viajeros lo que se demuestra en las cuentas de resultados de Tranvías. También cuestionó la forma de contabilizar las pérdidas.