Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña no tendrá que pagar 15,3 millones de euros a la Compañía de Tranvías

La empresa había alegado pérdidas por la bajada de las tarifas en los últimos años

Abel Peña
Abel Peña
26/09/2025 11:20
Viajeros suben al bus en la plaza de Pontevedra
Viajeros suben al bus en la plaza de PontevedraQuintana

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de A Coruña ha fallado a favor del Ayuntamiento en el pleito que mantiene con la Compañía de Tranvías, concesionaria del servicio de transporte público municipal. La empresa le reclamaba nada menos que 15,3 millones de euros en concepto de indemnización por los ingresos que había dejado de percibir por la bajada de las tarifas. Contra la sentencia no cabe posibilidad de apelación. 

En septiembre de 2018, el Gobierno de Xulio Ferreiro había decidido de forma unilateral rebajar la tarifa, generando unas pérdidas que Tranvías contabilizó en más de nueve millones de euros. Ya en 2019, se revisó la tarifa al alza, y luego de nuevo en 2022, de forma insuficiente (a juicio de Tranvías), por lo que calcula que dejó de percibir 6,2 millones de euros, sumando las pérdidas e intereses

Tranvías señalaba que la tarifa siempre se había revisado partiendo de la fórmula polinómica que figuraba en el contrato de la concesión y que el Ayuntamiento lo modificó unilateralmente. Y que tampoco se ha actualizado dicha fórmula. Además, el Ayuntamiento y el Gobierno central subvencionan la bajada. 

Ya en 2021, el TSXG anuló la bajada unilateral de tarifa, pero el Ayuntamiento alega que ejecutó la sentencia con una tarifa ordinaria de 1,3 euros, dejando gratuitos los transbordos y para menores de 13 años. Y alega que las pérdidas se compensan por el aumento de viajeros lo que se demuestra en las cuentas de resultados de Tranvías. También cuestionó la forma de contabilizar las pérdidas. 

Te puede interesar

El ideal gallego

A Coruña homenajeará al pintor Francisco Miguel antes de su entierro en San Amaro
Redacción
Ramón Rodríguez, de O Cabo, junto a una de las cocineras, Lourdes Losada

La mejor tortilla de España renuncia a defender su título
Guillermo Parga
'Buste de femme' de Picasso

'Buste de femme' de Picasso, vendida por 18,3 millones de euros en una subasta
EFE
El ideal gallego

Un mes después del atropello intencionado de plaza de Mina: ya solo queda ingresada una persona
EP