Así es el cartel de las Fiestas del Rosario que han diseñado los vecinos de la Ciudad Vieja

Presentación de las fiestas del Rosario

Tal y como adelantó El Ideal Gallego, la patrona de A Coruña y su celebración apenas coincidirán, debido a los caprichos de un calendario que hará caer en martes, y sin ser festivo al día siguiente. Por lo tanto, los vecinos de la Ciudad Vieja, el barrio que exporta sus festejos, han decidido que lo ideal es dejar la programación de eventos para los días 3,4 y 5 de octubre, justo el fin de semana anterior.

No se echará en falta ninguno de los platos fuertes, desde la tradición a la verbena, pasando por el pulpo o el churrasco popular. Sin embargo, lo realmente llamativo y diferencial este año es el cartel, una interpretación de la fuente del Deseo de Azcárraga, diseñada por Alejandro Tedín y pintada por Ramón Astray. El resultado ha sido tan satisfactorio que la asociación vecinal ha querido hacer una presentación en sociedad.