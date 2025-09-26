A sede da Real Academia Galega estará lista para as celebracións do seu 120 aniversario en 2026
O secretario de Estado de Política Territorial, a alcaldesa e o delegado do Gobierno visitaron esta mañá as obras da RAG
A sede da Real Academia Galega (RAG) estará lista o vindeiro ano 2026, de cara ás celebracións do 120 aniversario da entidade, nada na Coruña en 1906.
Con motivo do Día Europeo das Linguas, a sede da RAG, todavía en obras, recibiu a visita do secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, da alcaldesa, Inés Rey, e do delegado do Goberno, Pedro Blanco. Nesa visita, a académica María López-Sández, en representación da xunta directiva que preside Henrique Monteagudo, asegurou que cara o mes de setembro de 2026, cando se celebre a efeméride, os académicos e os fondos da entidades volverán á sede da rúa Tabernas.
María Dolores Sánchez Palomino, arquiveira bibliotecaria da RAG puxo en valor as obras da RAG, necesarias non só por estética e funcionalidade, senón para poder albergar os extensos fondos da Academia.
Sánchez Palomino cifrou en máis de 60.000 os libros custodiados pola RAG, ao que se suman 30.000 documentos, máis de 100.000 fotografías e 3.000 publicacións periódicas históricas.
Recta final
Namentres non finalizan as obras, que entran agora "na recta final", como apuntaba López-Sández, a RAG trasladou a súa actividade a varios puntos da cidade: a sede temporal atópase en Pocomaco, os plenarios celébranse no pazo de María Pita e moitas das súas actividades transcorren na Fundación Luis Seoane.
Por este motivo, a académica agradeceu á alcaldesa a colaboración nestes últimos anos, nos que a Academia e a Casa Museo Emilia Pardo Bazán afrontan unha transformación.
Convivencia das linguas
"Hoy es un día de sentirse orgulloso de vivir en un país que tiene esta riqueza", aseguraba o secretario de Estado sobre as múltiples linguas oficiais do país.
Ás portas da Academia, Arcadi España reivindicaba "la convivencia y la riqueza que supone el poder utilizar estas lenguas"