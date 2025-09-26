A prisión tres detenidos por traficar con droga en A Coruña

Droga requisada por la Guardia Civil en una operación en el área metropolitana de A Coruña

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en A Coruña y tres de los cuatro detenidos han ingresado en prisión.

Durante la operación se decomisaron 1,3 kilos de cocaína 507 gramos de Mdma, 210 pastillas de éxtasis, 6.630 euros en efectivo, dos vehículos y varios teléfonos móviles.

La investigación empezó en febrero de 2025 en la zona de Meicende, en Arteixo, a raíz de la detención de un hombre que traficaba con droga.

La Guardia Civil localizó a otro hombre en Culleredo, desde donde suministraba las sustancias estupefacientes, y posteriormente dio con la proveedora de este, una mujer residente en A Coruña.

Este mes de septiembre, los agentes practicaron detenciones en Culleredo y A Coruña, además de registrar viviendas y bajos, informa la Guardia Civil en un comunicado.

Fueron detenidas cuatro personas y tres de ellas han ingresado en prisión provisional.