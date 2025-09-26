A Coruña homenajeará al pintor Francisco Miguel antes de su entierro en San Amaro

Francisco Miguel

El Ayuntamiento de A Coruña homenajea al pintor Francisco Miguel Fernández Díaz con el entierro de sus restos mortales en el cementerio de San Amaro.

El homenaje se hará en la antesala del 90 aniversario de su asesinato a manos de las fuerzas fascistas en 1936. Su cuerpo fue exhumado en el año 2023 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el cementerio de Bértoa (Carballo), junto con el de otras tres víctimas de la represión fascista, y ahora recibirá sepultura digna en su ciudad natal.

“A Coruña es una ciudad con memoria y desde este Gobierno municipal seguimos recordando a aquellas personas que sufrieron la represión franquista por sus ideas”, indicó la alcaldesa, Inés Rey, que presidirá los actos.

El programa conmemorativo se celebrará el lunes 29 de septiembre -como adelantó El Ideal Gallego- e incluye un acto institucional en el Palacio Municipal de María Pita y, a continuación, una ceremonia fúnebre en el cementerio de San Amaro, a las 12.20 horas, abierta a la participación de toda la ciudadanía, para lo posterior soterramiento de sus restos.

El homenaje se enmarca dentro de las actividades ya iniciadas con la inauguración, a comienzos de mes, de la exposición de los dibujos del artista en la Casa Museo Casares Quiroga. Cuenta con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (ACAB), así como de otras asociaciones y entidades de la ciudad, del grupo de investigación sobre su vida y obra, de la escritora Syra Alonso y de la Diputación de A Coruña, que promueve también charlas alrededor de la figura de Francisco Miguel y de Syra Alonso.

Francisco Miguel nació en A Coruña en 1897. Fue pintor, ilustrador, crítico de arte y librero, con una trayectoria vinculada a la vida cultural de la ciudad y a los movimientos artísticos europeos y americanos.

Entre 1921 y 1933 residió en París, Cuba y México, donde mantuvo relación con figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. De regreso a Galicia, se asentó en Oleiros, donde fue detenido y asesinado el 29 de septiembre de 1936 en Queo de Arriba (Carballo).

La ceremonia contará con la participación de la Banda Municipal de Música de A Coruña, que interpretará obras de compositores gallegos como Marcial del Adalid, Juan Montes, Andrés Gaos y Chané, así como una pieza de Edward Elgar. También tendrá lugar una ofrenda simbólica de conchas de viraventos.

El homenaje contará con la presencia de familiares del artista, desplazados desde México para recibir sus restos. El Ayuntamiento convoca expresamente a la ciudadanía a participar en esta ceremonia fúnebre, abierta, que tendrá lugar en el cementerio de San Amaro, acompañando el regreso a la ciudad natal de un creador, intelectual y coruñés universal.