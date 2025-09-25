Valentín González Formoso: “Frente a medios que morren en seis meses está a solvencia dun grupo editorial que leva a rigurosidade como bandeira”
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, subió al ágora de Hi Coruña para contar a todas las personas asistentes que “1917, o ano que escolleu a primeira editorial para nacer o Ideal Gallego é un ano ben movido. Levábamos un ano de Guerra Mundial e uns meses de Revolución Rusa, dous acontecementos dos máis importantes da historia”. Sobrevivir durante tantos años, comentó, “non é doado, e ten que ver cun empeño dos equipos que conformaron o periódico durante as distintas xeracións”. Fue entonces cuando aprovechó para recordar a Andrés Ríos, exdirector de El Ideal Gallego y DXT Campeón. “Todos recoñecemos a súa labor”. El actual director, Rubén Ventureira, dijo, “é un acerto para un periódico que vive do local, que ten esencia local e que pensa local. Rubén Ventureira é apostar por unha persoa namorada desta cidade, investigadora desta cidade e que é capaz de trasladarnos ao século XVII para explicarnos o que pasaba no Pazo do Inglés”.
“É certo”, añadió, que “despois de tanto tempo, e nun momento tan difícil para o xornalismo e para a sociedade, cada día sufrimos a existencia de bulos permanentemente”. Frente a medios que “morren en seis meses”, está a solvencia “dun grupo editorial que leva a rigurosidade, o traballo e a paixón polo territorio como bandeira; é unha garantía”, señaló el presidente de la Diputación de A Coruña, que concluyó su discurso con una promesa: “Vamos estar sempre ao voso lado neste novo empezar”.