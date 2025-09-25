Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Valentín González Formoso: “Frente a medios que morren en seis meses está a solvencia dun grupo editorial que leva a rigurosidade como bandeira”

Redacción
25/09/2025 23:35
Valentín González Formoso, durante el evento
Valentín González Formoso, durante el eventoPatricia G. Fraga

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, subió al ágora de Hi Coruña para contar a todas las personas asistentes que “1917, o ano que escolleu a primeira editorial para nacer o Ideal Gallego é un ano ben movido. Levábamos un ano de Guerra Mundial e uns meses de Revolución Rusa, dous acontecementos dos máis importantes da historia”. Sobrevivir durante tantos años, comentó, “non é doado, e ten que ver cun empeño dos equipos que conformaron o periódico durante as distintas xeracións”. Fue entonces cuando aprovechó para recordar a Andrés Ríos, exdirector de El Ideal Gallego y DXT Campeón. “Todos recoñecemos a súa labor”. El actual director, Rubén Ventureira, dijo, “é un acerto para un periódico que vive do local, que ten esencia local e que pensa local. Rubén Ventureira é apostar por unha persoa namorada desta cidade, investigadora desta cidade e que é capaz de trasladarnos ao século XVII para explicarnos o que pasaba no Pazo do Inglés”. 

“É certo”, añadió, que “despois de tanto tempo, e nun momento tan difícil para o xornalismo e para a sociedade, cada día sufrimos a existencia de bulos permanentemente”. Frente a medios que “morren en seis meses”, está a solvencia “dun grupo editorial que leva a rigurosidade, o traballo e a paixón polo territorio como bandeira; é unha garantía”, señaló el presidente de la Diputación de A Coruña, que concluyó su discurso con una promesa: “Vamos estar sempre ao voso lado neste novo empezar”.

Te puede interesar

Pedro Blanco, durante el evento

Pedro Blanco: “Sodes capaces de transmitir con absoluta fiabilidade o termómetro do que pasa na sociedade galega”
Redacción
A la presentación de la nueva etapa del Grupo Editorial El Ideal Gallego asistieron 350 personas

El Grupo Editorial del futuro con más de un siglo de historia
Óscar Ulla
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, durante el evento

Alfonso Rueda: “Os medios de comunicación que levan máis de cen anos vivos é porque contan a verdade”
Redacción
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, durante el evento

Inés Rey: “Soy gran defensora del periodismo veraz y serio; tenemos que defenderlo”
Redacción