Una panadería de A Coruña cierra los domingos para prevenir robos

"Lo que más me indigna es que les dije donde estaba mi móvil, pero no hicieron nada", se lamenta la víctima. Esta mujer trabaja en una panadería de la ronda de Nelle, Boas migas, y el domingo pasado le robaron el teléfono pero tenía servicio de localización: estaba en Alcalde Lens. Con esta información acudió a la Policía Nacional, pero los agentes le dijeron que no podían hacer nada.

Aquello fue la gota que colmó el vaso. "Comprendo que no puedan pedir una orden de registro, pero podrían llamar a la puerta y pedir que lo devolvieran", se lamenta. Ahora ha decidido que no va a abrir los domingos, a pesar de que vende tres veces más que cualquier día de diario.

"La zona se ha vuelto peligrosa los domingos porque es el único negocio que abre sus puertas en la esquina de la ronda de Nelle con Víctor López Seoane y los fines de semana pasa por ahí mucha gente que define como "toxicómanos". "Robaron en un negocio, se llevaron el bolso de una chica y trataron de pagar con las tarjetas robadas. A mí se me han llevado el bote de propinas varias veces. Incluso se han hecho rayas sobre el barril que hay a la entrada", enumera.

Harta de todo esto, ha decidido cambiar sus hábitos y anunciarlo en las redes sociales. Ingresará menos dinero pero la seguridad está ante todo.