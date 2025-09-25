Una herramienta para mantener la esencia periodística de 1917 y adaptarla al ritmo vital del siglo XXI

El CIO de Xalok, David Sancha, durante su discurso en la presentación de la nueva imagen del grupo | Javier Alborés

Pasado, presente y futuro se dan la mano en la nueva concepción visual del grupo editorial, con el rediseño de las webs de sus seis cabeceras. Un diseño renovado de la mano de Xalok, la herramienta de Hiberus Media Labs que se aliará con el talento de los redactores para presentar la actualidad informativa de la manera más rápida y eficaz, tanto desde el punto de vista del lector, como de los propios periodistas.

La nueva imagen de las webs del Grupo Editorial El Ideal Gallego no solo facilita la visualización y lectura, sino que hace ambas experiencias más claras y sencillas. La inmediatez del acceso a la información la experimentarán también los lectores, ya que el proceso de carga de las seis páginas web del grupo se reducirá de seis a tres segundos.

“Es un privilegio, un orgullo y un honor ayudar desde la tecnología al grupo editorial”, aseguraba el CIO de Xalok, David Sancha, durante la puesta de largo en Hi Coruña de la nueva imagen del grupo, en la que también puso de relevancia esa mencionada velocidad, gracias al cambio tecnológico en los engranajes digitales que no se ven, pero que permiten que “la web vaya más rápida”.

El grupo editorial trabaja ya con Xalok, una herramienta creada por periodistas y para periodistas. Este sistema de Hiberus permite crear informaciones con contenidos acordes a las mismas con suma facilidad. Se trata, por lo tanto, “de un salto al periodismo del futuro, avalado por una apuesta importante”, explicaba el CIO de Xalok. O lo que es lo mismo, una herramienta que permitirá seguir el día a día del siglo XXI, pero manteniendo la esencia y valores periodísticos con los que la cabecera matriz nació en 1917.

Todo esto, sumado a que Xalok permite crear contenido de alta exposición a los buscadores, ha permitido que sea elegido por medios nacionales e internacionales, teniendo presencia en una docena de países (como Colombia, México, Italia, República Dominicana, Ecuador y, por supuesto, España) con más de 450 millones de navegadores únicos al mes. El periodismo es una de las 42 áreas de especialización de Hiberus Media Labs.

Son seis decenas los medios de comunicación que hacen uso de Xalok, con más de 3.500 redactores que utilizan esta herramienta para contar los acontecimientos diarios, desde primera, hasta última hora, una utilidad, por lo tanto, “al servicio del periodismo”, tal y como destacaba Sancha.

Toda esta apuesta digital del grupo va de la mano, como no podía ser de otra manera, del medio de difusión que lo ha visto crecer desde hace 108 años, pero también con una imagen renovada, que también apela a la claridad, a la sencillez y, sobre todo, a la vuelta al color rojo original