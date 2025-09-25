Presentación del concierto de Quevedo en el Coliseum

El doblete de Quevedo este viernes y sábado en el Coliseum será histórico e “irrepetible”. Y lo será por su montaje 360 grados, permitiendo abrir espacios del multiusos que no se abrían para un concierto desde la actuación de Sinatra en los 90, como son los anfiteatros que normalmente quedan encima por el escenario en conciertos con montajes tradicionales.

Serán, entre el 26 y el 27, casi 22.000 personas las que pasen por el Coliseum, de las cuales la organización asegura que el 30% vendrán de fuera de Galicia. En concreto, según explica la promotora, vendrá público de Asturias, Castilla y León, Madrid e incluso de Portugal.

Imágenes del concierto de Sinatra y carteles de Quevedo

El montaje del escenario 360 ya está en marcha y permitirá la “completa transformación” del Coliseum, tal y como explica el promotor, Xaime Casas.

Coruña Insólita | El día que Frank Sinatra estuvo al borde de la muerte en A Coruña Más información

Primera opción

Casas calificó de “éxito” el paso de Quevedo por A Coruña en 2023, cuando se agotaron las entradas en cuestión de horas. Por este motivo, cuando se anunció este ‘Buenas Noches tour’, “Coruña fue una de las primeras opciones”.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destaca este “formato especial” y la adaptabilidad del Coliseum como uno de los motivos por los que el recinto y la ciudad son “referentes musicales do Noroeste”.

Un Coliseum 360 grados para un doblete de Quevedo Más información

“Temos que estar satisfeitos”, apunta, por su parte, la delegada de la Xunta, Belén Docampo, en relación a las casi 22.000 personas que vivirán ambos conciertos. El de este viernes ya tiene las entradas agotadas y, según explica la promotora, para el del sábado apenas restan medio millar de localidades para colgar el cartel de ‘no hay entradas’.

Quevedo será, por lo tanto, el artista que más público reúna en Galicia este año en conciertos a cubierto.

'Buenas noches'

Quevedo llega a esta doble cita con el público coruñés para presentar su segundo álbum de estudio, 'Buenas noches', cuyas canciones acumulan, solo en Spotify, más de 500 millones de reproducciones.

Desde que comenzó la presentación del disco el pasado mes de febrero, el artista canario ha recorrido países como México, Puerto Rico, Perú, Argentina, Chile o Ecuador, así como ciudades españolas como Bilbao, Málaga o Barcelona. Tras A Coruña, y posteriormente Valencia, Quevedo visitará Estados Unidos, antes de regresar al Viejo Continente para actuar en Milán, Londres y Oporto.