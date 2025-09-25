Sabina se despide para siempre de A Coruña con un vídeo que emocionará a sus fans

Joaquín Sabina sube al escenario el pasado domingo, en su segunda noche en el Coliseum

Una semana después de haber comenzado a despedirse de A Coruña, la sensación de los fans de Joaquín Sabina es parecida al estado de ánimo de buena parte de sus letras: melancólico y con la sensación de vacío, por haber visto cómo se iba para siempre una parte importante de su vida. Las misma emoción que asomó tanto el jueves como el domingo en la cara del de Úbeda seguramente invadirá a quienes acudan a su perfil de Instagram, desde donde Sabina se ha despedido por una tercera y definitiva ocasión: “Fueron dos noches inolvidables en A Coruña. Hasta siempre”.

En el vídeo pueden verse imágenes de la ciudad, a la que Sabina tanto amor ha profesado en una veintena de ocasiones, así como de los momentos previos al concierto. El ceremonial que cualquier se imaginaría del músico y poeta, solamente segundos antes del escenario, queda revelado: sentado con su bombín, apurando una copa de un trago y fumando, mientras escucha a la multitud, un pitillo de forma pausada. Acto seguido, al ritmo de 'Mentiras piadosas', un vídeo recorre el Coliseum y las reacciones de algunos fans dándolo todo en los que fueron últimos acordes. Ahora sí, se cierra definitivamente y con mensaje de amor, el ciclo sabinero en la ciudad donde una vez encontró el amor.