Renovación integral en O Castrillón: 400.000 euros para mejorar una calle "clave" en el barrio

Inés ReyEC

O Castrillón recibió este miércoles la visita de la alcaldesa, Inés Rey, quien informó a los vecinos de las actuaciones previstas en el barrio enmarcadas en el plan de barrios. Así, adelantó que la calle Vicente Aleixandre será objeto de una intervención integral que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros.

El objetivo es mejorar la accesibilidad en una vía clave que conecta con la avenida de Monelos. Las obras comprenderán hasta el cruce con Callejón Lagarto y Rafael Báez Vázquez, e incluirán la renovación de la carretera y de las aceras, que actualmente presentan una sección muy estrecha, tal y como explicó la regidora.

Esta actuación permitirá ampliar los espacios peatonales y adaptar la sección transversal de la calle para garantizar la movilidad segura y accesible para toda la ciudadanía. Se instalará nuevo mobiliario urbano y nuevo arbolado, contribuyendo a la creación de un entorno más cómodo, inclusivo y funcional.

La de O Castrillón fue la segunda exposición del plan de barrios que lleva a cabo Rey, quien recorrerá todos los distritos. En las tres últimas Juntas de Gobierno local se adjudicaron o licitaron obras dentro de este plan por valor de más de 21 millones de euros.